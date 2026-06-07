SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Mali Şube ekipleri tarafından başlatılan operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Dman, eski başkan Erhan Kılıç, çok sayıda belediye çalışanı ile müteahhitin olduğu 42 kişi tutuklanmıştı. Sahte ruhsat ve rüşvet iddialarıyla başlayan soruşturma, derinleştirilen incelemelerle birlikte kamuoyunda 'bankamatikçi' olarak bilinen haksız kazanç ve usulsüz personel istihdamı alanına kaydı.

SGK Müfettişleri Raporu Dosyada

Soruşturma dosyasında en dikkat çeken iddia ise istihdam edilen bazı kişilerin profilleri oldu. İddialara göre, Buca Belediyesi’nin iştirak şirketlerine, liyakata aykırı şekilde bazı yetkililerin yakın ilişkide olduğu kişilerin 'sevgili' kontenjanından işe yerleştirildiği ileri sürüldü. Nisan ayında Buca Belediyesi’nde geniş çaplı bir denetim başlatan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri, bir ay gibi kısa bir sürede incelemelerini tamamlayarak hazırladıkları raporu soruşturma savcısına teslim etti. Raporda, işe gelmediği halde çalışıyor gibi gösterilen personeller ve bu duruma göz yuman yetkililer tek tek listelendi. Soruşturma kapsamında, belediyede fiilen çalışmayan bu kişileri bildikleri halde duruma müdahale etmeyen, kendi aralarında bu konuda yazışmalar yapan ve sahte puantaj cetvellerine imza atarak kamuyu zarara uğratan kamu görevlileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak ve Bornova Örneği

Bu yöntem, daha önce Uşak Belediyesi'nde yaşanan ve ardından İzmir’e sıçrayan 'bankamatik sevgili' skandalını akıllara getirdi. Uşak’taki soruşturmanın ucu Bornova Belediyesi’ne kadar uzanmış, süreçte Bornova Belediye Başkanı gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın, Buca'daki sistemin de bu geçmiş organizasyonlarla bir bağlantısı olup olmadığını titizlikle araştırdığı öğrenildi.

Dosyada 'İtirafçı' Hareketliliği

Gizlilik kararı bulunan soruşturma dosyasında, teknik takip verileri ve WhatsApp yazışmalarının yanı sıra yeni itirafçıların ortaya çıktığı belirtiliyor. İlk operasyonda etkin pişmanlıktan yararlanarak rüşvet çarkının şifrelerini veren S.K.'nın ardından, bankamatik ve usulsüz personel sürecine dahil olan bazı isimlerin de adliyede itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu kulislere yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.