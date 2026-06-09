Osman Günden / Son Mühür - İzmir kamuoyu, Buca ve Güzelbahçe belediye başkanlarının rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçlamalarla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının yankıları sürerken. Gündem Masası programında yaşanan son gelişmeleri masaya yatıran usta gazeteci Hasan Çölmekçi, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bölge müdürlüğü düzeyinde çok titiz bir çalışma yürüttüğünü ve usulsüzlük iddiaları bulunan diğer ilçeler için de operasyon sinyallerinin netleştiğini ifade etti.

Duayen gazeteci Hasan Çölmekçi tek tek ilçeleri sayarak son gelişmeleri anlattı ve bu belediyeler hakkındaki iddiaları dile getirerek yorumladı. Geçmişte İstanbul'da yaşanan İSKİ skandalını örnek gösteren Çölmekçi, özellikle Menderes, Çeşme ve Urla ekseninde yaşanan olaylara dikkat çekti.

Usta kalem Çölmekçi'nin gündem Masası'ndaki çarpıcı yorumaları şu şekilde:

SGK tüm ilçe belediyeleri için çalışma başlattı

‘’SGK tüm ilçe belediyeleri için çalışma başlattı. Bu bankamatik konusunda RESEN soruşturmalar yapıyor…Büyük bir ihtimalle diğer belediyelerde de bu tür şeyler patlayabilir. Titizlikle çalıştığını SGK bölge müdürlüğünün biliyorum.''

İlçeleri tek tek saydı…

''Zaten burada ne konuştuysak neredeyse hepsi gerçekleşti. Buca var, Güzelbahçe var, Karabağlar, Dikili… bu belediyeler çok sorunlu. Konak da mesela aynı şekilde bazı belgeler ortaya çıktı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun o tetikçiyle ilgili bilgiler çıkmıştı… Mesela böyle şeyler var…

Bunun dışında Menderes de öyle bir sürü rüşvet iddiaları var… Daha önce başkanları dövülmüştü, saldırılar olmuştu… İmar müdürlüklerinde yaşananlar var… Urla ve Çeşme de bunların içinde… Çeşme’de bir imar müdürü vardı eşi bir sürü iddia atmıştı ortaya onunla ilgili… Sonra adama delirdi dediler, o zaman deli birini neden işe alıyorsunuz?''

İstanbul’daki İSKİ skandalını örnek gösterdi

''Biliyorsunuz İSKİ skandalı olmuştu İstanbul’da. Bu olay aynı ona benziyor. O skandalda Nurdan Erbuğ kocası Ergun Göknel o zamanlar İSKİ’nin genel müdürüydü. İşte kocası Ergun Göknel ile ilgili rüşvetin belgesini vermişti. Sevgilisi olduğunu da ortaya çıkarmıştı. Bu tür şeyler olabiliyor. Aynı şekilde işte Çeşme’de de müthiş iddialar var buna benzer. İşe, bir yerlere göz yumulduğu ve bir yerlerden rüşvet alındığıyla ilgili iddialar var. Çeşme’den bir sürü belediyeden böyle duyumlar geliyor… İleriki dönemlerde başka belediyeler de operasyonlar olursa kimse şaşırmasın…’’