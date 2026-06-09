SON MÜHÜR/Cumhur Erkek- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ege Üniversitesi Hastanesi'ne şafak operasyonu düzenlendi. Yürütülen bir soruşturma kapsamında ekipler, sabah erken saatlerde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Düzenlenen şafak operasyonu kapsamında, Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Devrim Bozkurt’un da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Bozkurt’un, üniversite lojmanlarındaki konutunda yapılan aramanın ardından emniyete götürüldüğü belirtildi.

Çok Sayıda Personel Emniyete Götürüldü

Operasyonun kapsamının sadece yönetimle sınırlı olmadığı, üniversite bünyesinde görev yapan çok sayıda idari personel ve hastane çalışanının da gözaltına alındığı bildirildi. Eş zamanlı baskınlarda gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, operasyonun bilançosu ve kesin gözaltı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gerekçe Henüz Bilinmiyor

Kentin en büyük sağlık komplekslerinden birine yapılan bu şok operasyon, İzmir kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Operasyonun hangi suçlama veya gerekçeyle yapıldığı, soruşturmanın kapsamı ve detayları hakkındaki gizlilik ise koruyor. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü birimlerinden ilerleyen saatlerde resmi bir açıklama yapılması ve operasyonun perdesinin aralanması bekleniyor.

Gelişmeleri takip ediyoruz...