Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşanan kriz derinleşmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in ayrı ayrı grup toplantıları düzenlemesiyle gün yüzüne çıkan parti içindeki çift başlı yapı tartışmaları, TBMM önünde partililer arasında yaşanan gerginliklerle birlikte daha da büyüdü.

Kılıçdaroğlu’nun çarşamba günü gerçekleştireceği MYK toplantısı öncesinde kulislere yansıyan ihraç iddiaları ise Ankara siyasetinde geniş yankı uyandırdı. Eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in ihraç sürecine ilişkin mesajlarının ardından, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik söz konusu listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel...

Fatih Atik, parti içerisindeki ayrışmayı sona erdirmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha sert bir süreç başlatmaya hazırlandığını öne sürerek, "Kılıçdaroğlu artık disiplin kılıcını çekti. CHP'de 2 başlı bir görüntüye izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Atik’in aktardığı bilgilere göre, ihraç edilmesi gündemde olan isimlerin büyük bölümünü Kurultay Davası’yla ilişkilendirilen kişiler oluşturuyor. Kamuoyuna yansıyan listede en dikkat çeken isimler ise ilk sırada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tutuklu eski İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürmüştü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenmiş ve ''Tarihin en büyük ihanetlerinden birini yaşıyor bu millet. Tarihin en büyük ihanetlerinden, hıyanetlerinden birini yaşıyor bu millet. Kılıktan kılığa girmiş, bizleri kendine inandırmış o insanlar yaşatıyorlar bize bunu. Bizi aldatmışsınız. Bize yalan söylemişsiniz. Son nefesimi verdiğim ana kadar sizlere bir gram hakkımı helal etmiyorum! Size ve iş birlikçilerinize hakkımı helal etmiyorum. Utanmazca yapıyorsunuz bunu. Hepimizi, hepimizi küçük görerek yapıyorsunuz bunu. İş birliği yaptığınız insanların kötülüklerini normalleştirerek yapıyorsunuz bunu. Bunu hak etmiyor bu millet, bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor. CHP’nin Genel Merkez binasını elinden zorla alabilirsiniz. Gelip bu il binalarına çökebilirsiniz. Ama bizim gücümüz bu binalardan gelmiyor ki! Bizim gücümüz içimizdeki inançtan geliyor. Haklılığımızdan geliyor.” şeklinde konuşmuştu.

İşte, merakla beklenen o liste:

Ekrem İmamoğlu (Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)

Özgür Özel (CHP Grup Başkanı / Milletvekili)

Cemil Tugay (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)

Rıza Akpolat (Eski Beşiktaş Belediye Başkanı)

Gökhan Günaydın (CHP İstanbul Milletvekili)

Ali Mahir Başarır (CHP Mersin Milletvekili)

Veli Ağbaba (CHP Malatya Milletvekili)

Özgür Çelik

Nihat Yeşiltaş (CHP Bursa İl Başkanı)

Özgen Nama (CHP Sancaktepe İlçe Başkanı)

Metin Güzelkaya (CHP Bitlis İl Başkanı)

Mehmet Kılıçaslan (CHP Mardin İl Başkanı)

Serhat Can Eş (CHP Erzurum İl Başkanı)

Enser Aytekin (CHP Balıkesir Milletvekili)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP Bursa Milletvekili)

Özgür Karabat (CHP İstanbul Milletvekili)

Umut Akdoğan (CHP Ankara Milletvekili)

Turan Taşkın Özer (CHP İstanbul Milletvekili)

Baki Aydöner

Hüseyin Yaşar