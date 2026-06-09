Son Mühür / Ege Üniversitesi ihalelerindeki usulsüzlük iddialarına yönelik İzmir merkezli toplam altı ilde eş zamanlı yapılan operasyon kent gündemine bomba gibi düştü. Daha önce de Sayıştay raporlarına yansıyan ve yaklaşık 3 milyar 100 milyon liralık kamu zararına yol açtığı ileri sürülen yolsuzluk soruşturmasında dikkatleri çeken isimler de yer aldı. Buna göre; gözaltına alınan isimler arasında AK Parti Kemalpaşa İlçe Yöneticisi Yavuz Yılmaz ile bazı siyasilere danışmanlık yaptığı bilinen Recai Deniz’in de olduğu öğrenildi.

Eş zamanlı baskın yapıldı: Basın danışmanı 'temizlik görevlisi'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ege Üniversitesi Döner Sermaye Müdürlüğü ile satın alma birimlerindeki kamu görevlileri ve müteahhit firmaların arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, her iki yapının organize şekilde hareket ettiği tespit edildi. Özellikle kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla düzenlenen baskınlarda, AK Parti ilçe yöneticisi Yavuz Yılmaz ve siyasilere danışmanlık yapan Recai Deniz de dahil olmak üzere toplam 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 'Basın danışmanı' olarak bilinen Deniz'in Ege Üniversitesi'nde 'temizlik' görevlisi' olarak yer alması da operasyona farklı bir boyut kazandırdı. Bir kişinin ise firari durumda olduğu ifade edildi.

‘Adalet terazisi herkese eşit!’

İzmir’de ardı ardına yapılan operasyonların ardından kentte ‘Sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor’ eleştirileri gelmişti. Yaşanan operasyonun ardından AK Partili isimlerin de yer alması dikkatleri çekti. Operasyon, yargının usulsüzlük iddialarında parti ayrımı gözetmeksizin hareket ettiği ve adaletin terazisinin herkes için eşit çalıştığı mesajı verdi. Operasyon kapsamının önümüzdeki günlerde genişleyeceği belirtilirken gözaltına alınan isimler şöyle:

1. Devrim BOZKURT (Tıp Fakültesi Dekanı / Eski Başhekim)

2. Ömer ÖZCOŞAR (Eski Başmüdür)

3. Muhterem ADAK (Eski Genel Sekreter)

4. Hatice ZEYBEKOĞLU (Eski Mali Hizmetler Müdürü)

5. Hilal TÜZER (Satın Alma Memuru)

6. Raşit Kemal ÇELİK (Hastane Memuru)

7. Rıdvan ULUSOY (Hemşire)

8. Emin Tolgay BARAN (Tekniker)

9. Burcu KARA (Veri Giriş Kontrol İşletmeni)

10. Fethiye BEZEK (Bilgisayar İşletmeni)

11. Mustafa Kürşat GENÇ (Teknisyen)

12. Rahime HATO (Bilgisayar İşletmeni)

13. Ozan ÖZEN (Bilgisayar İşletmeni)

14. Selim ÖZCAN (Defterdarlık Uzmanı)

15. Süleyman DURAN (Veri Giriş Kontrol İşletmeni)

16. Recai DENİZ (Temizlik Görevlisi)

17. Mehmet Emre ULUS (Temizlik Şefi)

18. Şafak ÇAKIROĞLU (Firma Sahibi)

19. Suna SAMUR (Firma Sahibi)

20. Abdullah ÖZCOŞAR (Firma Sahibi)

21. Ahmet COŞAR (Firma Sahibi)

22. Atalay GÜNDÜZ (Firma Sahibi)

23. Aykut KAMİLOĞLU (Elektrik Mühendisi)

24. Burak ERİN (Firma Sahibi/Ortağı)

25. Ergun ŞAVUN (Satış Destek Personeli)

26. Didem ÖZCOŞAR (Finansman Müdürü)

27. Erdem YILMAZ (Şahıs Şirketi Sahibi)

28. Erdoğan KARAOĞLU (Şirket Müdürü)

29. Figen ALTUĞ (Firma Sahibi)

30. Kaya TURAN (Şahıs Firması Sahibi)

31. Mahmut CAN (Genel Müdür)

32. Mehmet Sinan ANAR (Firma Sahibi)

33. Mikail KARADAŞ (Firma Sahibi)

34. Muhammet COŞAR (Firma Sahibi)

35. Gülistan ŞİMŞEK (Muhasebe Elemanı)

36. Yavuz YILMAZ (Satış Elemanı)

37. Engin Çınar SERDAR (Firma Sahibi/Ortağı)

38. Nurdan GÜLTEKİN (Firma Sahibi)

39. Ömer Faruk BAKIR (Firma Sahibi)

40. Rasim CAN (Firma Sahibi)

41. Sevdenur ÖREN (Şirket Müdürü)

42. Tülay KARAOĞLU (Firma Hissedarı)

43. Yavuz Burak AKTAŞ (Firma Sahibi)

44. Yunus Çağan UPRAK (Firma Sahibi)

45. Firari Şüpheli (1 Kişi):

46. Murat TEKİN (Mtek Grup Endüstri Ürünleri Teknoloji San. Şti. Sahibi)