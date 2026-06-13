Sanatçılar sonsuzluğa imza atarlar. Sanat ilk insanın mağaraya çizdiği resim, ava gidip başından geçenleri hareketlerle anlatması ve doğadaki sesleri melodi haline getirmesi ile başlar.

Yüzyıllardır yedi nota ile birbirinden farklı şarkılar bestelenmekte... Resim, müzik, tiyatro, heykel, roman yaşamımızın renkleridir. Sanatçılar da değerlerimiz saygı ve sevgimizi hakediyorlar...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "Sanatsız kalan milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir"

SON MÜHÜR'DE YILDIZLAR GEÇİDİ...

Geçen gün iki yıldızı Son Mühür stüdyolarında ağırladım. Hayatlarını müziğe adamış iki sanatçı... Müzikolog Dr. Aydın Öğüt ve Müzisyen Burak Aydos...

ESMER YARİM...

Burak Aydos 1993 yılında henüz 21 yaşındayken İrlanda'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil etmişti. O yıl onu çok kıskanmıştım. "Esmer Yarim" şarkısını da çok sevmiştim. Aynı yaşlarda olup, onun bir yıldız benim sıradan bir fani olmam biraz içime dokunmuştu. O yıllar özel radyolar ve televizyonların kurulması ile pop müzik altın çağını yaşamıştı. O yılın şarkıları hala dillerdedir. Radyolarında listelerinde yer alır.

"Esmer Yarim" gençlerin oyları ile seçilmişti. Girişteki acabella çok etkileyici, bas ritm o o yılların en çok dinlenen şarkısı George Michael'ın Faith şarkısını andırıyordu. Çok sevinmişti. Aydos yarışmada çok heyecanlı olduğunu itiraf ediyor. Ülkeyi temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Başarılı olmak için çok çalıştıklarını ama mikrofon ötmesi gibi şanssızlıklarda başlarına geldiğini söyledi. Oylamalarda istediği sonucu almasa bile "Esmer Yarim" çok sevildi.

KENDİ İÇİN MÜZİK YAPTI...

Farklı bir müzik yapmak istiyor. Çıkardığı albümün adından da belli zaten "Şartsız Kuralsız Hesapsız" 1995 yılında çıkardığı bu albümün ardından 2007 yılında 30+ geliyor. Müzikte farklı deneyler yapıyor. Hikaye anlatmayı istiyor. Her şarkı arasında bağlantılar var.

JAZZY SESSİONS...

Şimdi de Jazzy Sessions ile karşımızda... Dilimizden düşürmediğimiz eserleri farklı formatta seslendiriyor. Beş yıldır hazırlandığı, kaydını yaptığı eserlerin şimdide konserini yapmaya sıra geldi. İlki Ankara'da seyircilerin muhteşem vokali ile gerçekleşti.

Ardından yolu Dr. Aydın Öğüt ile keşişti. Onun önerileri ile farklı bir konser, İzmir'in dev yüreği Erhan Gölbey ve Dev Ajansın organizasyonu ile 8 Temmuz gecesi İzmir'in sanat abidesi İstinye Art'da gerçekleşecek...

ÖZEL GECE...

Fikrinin İnce Gülleri'ne çok özel bir gece yaşatacak. 8 kişilik özel orkestrası ile Burak Aydos'un kadife sesine kaptırıp gideceğiz, sevemez kimse seni diyeceğiz, sevdiğin yanında olmayınca yaşamın anlamsızlığını fark edeceğiz. Bezirganbaşı oynayacağız. Bakalım kapıyı açacak mı? Yoksa darıdın mı cicim bana? Neye yarar... Şarkılar bizi söyleyecek, bizde eşlik edeceğiz huysuz ve tatlı kadınımı düşünerek! Annemizi hatırlayıp feleğe küseceğiz...

Şarkıların arasında, Burak Aydos'un yaptığı ince esprilere gülüp, hikayesini dinleyeceğiz.

Gecenin sonunda ise, iyi ki geldim. Çok eğlendik diye ayakta alkışlayacağız Aydos'u...

8 Temmuz'da buluşmaya hazır mısın İzmir? Anılarınızda önemli bir yer edilecek Burak Aydos Jazzy Sessions konseri sizi bekliyor. İstinye Art'da buluşalım.

AÇIN RADYONUN SESİNİ...

RADYO EGE'de Burak Aydos söylüyor. Beni Verme Ellere...

"Beni verme ellere al götür yüreğine

Sakla gösterme kimseye

Beni verme ellere al götür yüreğine

Sakla gönderme bir yere

Sarıl bana kal biraz öyle

Dur biraz öyle sus biraz öyle... "