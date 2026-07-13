Her insanın, her konunun, kimine göre ise hayatın bir rengi vardır. Mesela aşk kimine göre siyah, kimine göre beyaz, kimine göre kırmızı, kimine göre ise rengarenk, hatta gökkuşağı rengindedir.

Bu sabah uyandığımda bir arkadaşım, sosyal medya üzerinden bana "Kırmızılı Kadının Hikayesi" diye bir video atmış.

Bu arada arkadaşım da kırmızı rengini çok sever ve biz de arkadaşlar arasında ona "Kırmızılı Kadın" deriz.

Göndermiş olduğu videoyoyu izledim ve videodan çok etkilendim.

Sosyal medya algoritması, bir video izledikçe konuyla ilgili videolar çıkarır ya karşınıza. Tam da öyle oldu, izlediğim videoyla ilgili videolar çıkmaya başladı.

Sosyal medyayı çok iyi kullanmama rağmen, hiç rastlamadığım bir hesap: "Sultan Abla (Kırmızılı Kadın)". Profildeki videoları izlemeye başladım.

İzlerken profile sabitlenmiş YouTube linkini gördüm ve tıkladım. Sultan ablanın 8 dakikalık bir belgeseli yapılmış.

Size kısaca anlatayım ama videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.

Sultan abla, 14 yaşında ilkokul öğretmeniyle evlenir. Eşinin görevi sebebiyle Hakkari'de yaşarlar. Kendisinin belgeselde vermiş olduğu röportajda, 20-25 yıl çocuğu olmayınca eşinin kendisini terk ettiğini anlatan Sultan ablanın hikayesi "Kırmızı Yas"ı mutlaka izleyin.

İzleyince göreceksiniz ki bir insan travmasını nasıl kırmızı bir hayata çevirmiş, koskoca Konya'nın Sultan ablası olmuş.

Sultan abla artık aramızda yok. 74 yaşında olan Sultan Özcan, gülümseyen o renkli dünyasını da alıp ebediyete uğurlandı.

Mekanın cennet olsun, güzel insan.

Başımıza ne gelirse gelsin, hayatımızın rengarenk olduğu mutlu bir yaşam dilerim.

Mutlu günler, mutlu yarınlar.