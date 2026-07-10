Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, iklimdeki radikal değişim işaretlerini analiz ederek dikkatleri çeken uyarılarda bulundu. Yaşanan sıcaklıkların ardından atmosferde oluşan büyük kırılmalara vurgu yağan Prof. Dr. Yaşar, ağustos ayının sonlarından itibaren dünyanın ‘Mega El Nino’ etkisine gireceğini söyledi. Uzun süren etkili kuraklıkla birlikte La Nina döneminin sona erdiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, ısınma eğiliminin giderek tırmanacağını belirterek sonbaharda görülebilecek şiddetli yağışlar için şimdiden uyardı.

Ağustos ayını işaret etti

Geçtiğimiz yaz döneminin oldukça sıcak olduğunu hatırlatarak gelecek süreçle ilgili tahminlerini paylaşan Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Geçen yaz çok daha sıcaktı. Temmuz sonu ağustostan sonra mega El Nino var. La Nina soğuma, El Nino ise ısınma anlamına gelir. Uzun zamandan beri La Nina dönemi yani kurak dönem vardı. Şimdi ise artık El Nino’ya geçiriyoruz. Pasifik okyanusun sıcaklığı 1 derece olursa El Nino, 1 ila 2 derece arası Süper El Nino, 2’den sonra ise Mega El Nino görülür. Ne kadar sıcak olursa o kadar yağmur yağar. Örneğin 2023’te bir Süper El Nino yaşadık. Yağışlar yüzde 13’ün üzerine çıktı, Avrupa’yı da sel götürdü. Öngörülerimize göre ağustos sonunda hava Mega El Nino’ya evrilecek. Yani önce çok sıcak olacaktır sonrasında ise özellikle sonbaharda ciddi yağış bekliyorum” dedi.

“Herkes hazırlıklı olsun”

Hava durumu kayıtlarının 1938 sonrasından bu yana tutulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, “Sanırım kayıt tutulduğu tarihten bu yana en yağışlı yılı 2027’de göreceğiz. Haziran ayına geldiğimizde yıllık yağış ortalamasını zaten geçmiştik. Beş ayda 12 aylık yağış aldık. 3 Mayıs’ta ise tarihin en soğuk gününü yaşadık. Bir yandan sıcaklık bir yandan soğukluk rekoru kırılıyor. Bunlar küresel ısınmanın tipik olayları. Umarım pamuk toplandıktan sonra yağmur başlar düşüncesindeyim. Çünkü pamuk bu kadar yağış sevmez. Herkes hazırlıklı olsun, yağmur yağacak ve rekorlar kırılacak” ifadelerini kullandı.