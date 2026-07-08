Milyonlarca öğrencinin ortaokul kademesine geçişinde velilerin kurum kurum gezerek kayıt yaptırma devri tamamen bitti. Millî Eğitim Bakanlığı, e-Okul sistemi üzerinden çocukları adreslerine en yakın okullara doğrudan yerleştiriyor. Yeni eğitim yılının takvimi netleşirken aileler kayıt sonrası nakil işlemlerinin nasıl yapılacağını da öğrenmek istiyor.

2026 MEB ORTAOKUL KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Bakanlık, ilkokulu bitiren öğrencileri e-Okul sistemi üzerinden hiçbir başvuruya gerek kalmadan otomatik kaydediyor. Kayıt aşamasında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri merkeze alınıyor. Sistem, çocukları ikametgahlarına uygun düşen ortaokula yerleştiriyor. Ailelerin kayıt evraklarıyla okul müdürlüklerine gitmesine gerek kalmıyor.

E-KAYIT OKUL SORGULAMA İŞLEMİ NEREDEN YAPILIR?

Veliler yerleştirme sonuçlarını dijital kanalları kullanarak anında görüyor. Öğrencilerin kayıt bilgileri MEB'in resmi sorgulama ekranlarına ve e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) yansıyor. İnternet kullanma imkanı olmayanlar ise il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine ya da çevrelerindeki okul idarelerine gidip çocuklarının kayıt durumunu sorabiliyor.

OTOMATİK KAYIT SONRASI OKUL NAKLİ MÜMKÜN MÜ?

Merkezi yerleştirme bittikten sonra farklı bir kurum isteyen öğrenciler için nakil takvimi devreye giriyor. Veliler, e-Okul üzerinden çocuklarının atandığı okulu gördükten sonra Bakanlığın belirlediği geçiş kuralları çerçevesinde nakil başvurusunu yapabiliyor.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı 13 Haziran 2026'da yayımladığı takvimle yeni eğitim yılının rotasını belirledi. Öğretmenler mesleki çalışmalarına 1 Eylül 2026 Salı günü dönecek. Öğrenciler için ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak.

YENİ EĞİTİM YILINDA TATİLLER HANGİ TARİHLERE DENK GELİYOR?

Ders başı yapan çocuklar ilk molayı 16-20 Kasım 2026 günleri arasındaki ara tatilde verecek. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin alınmasıyla bitecek. 25 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 5 Şubat 2027'de sona erecek. 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak olan öğrenciler, 8-12 Mart 2027 tarihlerindeki ikinci ara tatille dinlenecek. Yeni eğitim öğretim dönemi 25 Haziran 2027 Cuma günü kapanacak.