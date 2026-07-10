Uluslararası zirveler yalnızca sonuç bildirgeleriyle okunmaz. Asıl hikâye bazen bir karşılama töreninde, bazen bir fotoğraf karesinde, bazen de yıllar önce yaşanmış bir olayın bugünkü yansımasında gizlidir.

Ankara'da düzenlenen 2026 NATO Zirvesi de tam olarak böyle bir zirveydi.

Elbette gündemde savunma harcamaları, Ukrayna, yapay zekâ, ortak savunma sanayii ve NATO'nun geleceği vardı. Ancak Türkiye açısından zirvenin hafızalarda kalacak yönü, yayımlanan bildiriden çok verdiği sembolik mesajlar oldu.

Çünkü tarihin güçlü bir hafızası vardır.

Türkiye'nin son yirmi iki yılda geçirdiği siyasi ve diplomatik dönüşüm de bütün dünyanın gözleri önüne çıktı.

İlk fotoğraf 2004 yılından...

Türkiye, NATO Zirvesi'ne İstanbul'da ev sahipliği yapıyordu.

Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ev sahipliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen resmî davete, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan davet edilmemişti. Gerekçe hiçbir zaman açık biçimde ifade edilmese de, kamuoyunda bunun başörtüsü nedeniyle uygulanan protokol anlayışından kaynaklandığı yönünde güçlü bir kanaat oluşmuştu. O gün yaşananlar, yalnızca bir davet tartışması değildi. Türkiye'nin devlet-toplum ilişkilerinin, laiklik tartışmalarının ve bürokratik vesayet anlayışının uluslararası bir zirveye yansımasıydı.

Aradan yirmi iki yıl geçti.

Bu kez aynı ittifakın zirvesine Ankara ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının eşlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan ev sahibi konumundaydı. Tarih bazen en güçlü cevabı tartışmalarla değil, zamanın kendisiyle verir.

Benzer bir tablo, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı diplomatik kırılmaları da hatırlattı. 2017 yılında dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, anayasa referandumu kapsamında Türk vatandaşlarıyla buluşmak üzere Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmişti. Ancak Hollanda makamları, Bakan Kaya'nın Türkiye Cumhuriyeti Rotterdam Başkonsolosluğu'na girişine izin vermedi. Görevdeki bir Türk bakanı polis eşliğinde Almanya sınırına kadar götürüldü. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tarihinin en sert krizlerinden biri yaşandı. O görüntüler Türkiye'de uzun süre unutulmadı.

Dokuz yıl sonra...

Bu kez Ankara'da Hollanda Başbakanı Rob Jetten'i resmî törenle karşılayan isim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Elbette bu, diplomatik protokol çerçevesinde yapılan olağan bir görevlendirmeydi. Ancak uluslararası siyasette semboller de en az protokol kadar önemlidir. 2017 ile 2026 arasındaki bu iki kareyi yan yana koyduğunuzda, ortaya yalnızca iki farklı karşılama değil, değişen diplomatik dengelerin de fotoğrafı çıkıyor.

Zirvenin belki de en dikkat çekici sembollerinden biri ise karşılama törenleriydi. NATO liderleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne mehter marşları eşliğinde geldiler. Bu ayrıntı üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Çünkü mehter yalnızca Osmanlı'nın askerî bandosu değildir. Aynı zamanda Avrupa askerî müzik geleneğini etkileyen tarihî bir mirastır. Bir tarafta yapay zekâ, hipersonik sistemler, uzay teknolojileri ve siber güvenlik konuşulurken... Diğer tarafta yüzyıllardır yaşayan bir askerî gelenek dünyanın en güçlü liderlerini karşılıyordu. Bu görüntü, Türkiye'nin "geleceği konuşurken tarihinden vazgeçmeyen" bir devlet kimliği sergileme tercihiydi.

Ankara'daki zirvede dikkat çeken bir başka kare ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında yaşandı. Liderler, resmî program başlamadan önce ayaküstü uzun süre sohbet etti. Bu görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da eşlik etti. Diplomatik çevrelerde, resmî toplantılar öncesindeki bu tür doğal temaslar çoğu zaman verilen mesajlar kadar önem taşır. Trump'ın daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı olumlu ifadelerde, iki lider arasındaki kişisel iletişimin stratejik ilişkilere katkı sağlayabileceği yönünde yorumlandı. Trump'ın, CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması ve Türkiye'ye beş adet F-35 savaş uçağının teslim edileceğini ifade etmesi, savunma alanındaki normalleşme sürecinin en önemli adımlarından biri olarak değerlendirildi.

Zirve kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu, Türkiye'nin artık sadece güvenlik tüketen değil, güvenlik üreten bir ülke haline geldiğini tüm dünyaya gösterdi. Yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin sergilendiği forum, yabancı heyetlerin yoğun ilgisini çekti. Bir zamanlar ambargolarla karşı karşıya bırakılan Türkiye'nin bugün savunma teknolojilerini dünyanın ilgisine sunması, son yirmi yılın en büyük dönüşümlerinden biridir.

Ancak bütün bu ayrıntıların ötesinde Ankara'dan verilen asıl mesaj çok açıktı.

Türkiye artık uluslararası masalarda misafir edilen değil, masayı kuran ülkelerden biridir. Kararların dışında bırakılan değil, kararların merkezinde yer alan bir aktördür. Bir zamanlar eşinin başörtüsü nedeniyle dışlanmaya çalışılan bir siyasi liderin bugün dünyanın en güçlü devlet başkanlarını Ankara'da ağırlaması; Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin, siyasi istikrarının ve güçlü liderliğinin sembolü haline gelmiştir. 2026 NATO Zirvesi, yalnızca ittifakın güvenlik gündeminin konuşulduğu bir toplantı olarak değil; Türkiye'nin son çeyrek asırda yazdığı değişim hikâyesinin dünyaya ilan edildiği tarihi bir zirve olarak hatırlanacaktır.



Bir zamanlar başörtüsü tartışmalarıyla anılan bir ülke...

Bir zamanlar bakanına konsolosluğun kapıları kapatılan bir ülke...

Bugün NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapan, liderleri mehter marşıyla karşılayan, savunma sanayiini sergileyen ve diplomasinin merkezinde yer alan bir ülke...

Tarih bazen yüksek sesle konuşmaz.

Bazen sadece fotoğraf çeker.

Ve yıllar sonra o fotoğrafa bakanlar, aslında değişenin yalnızca insanlar olmadığını fark eder.

Değişen...

Bir ülkenin hikâyesidir.