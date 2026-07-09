Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Temmuz tarihli tahminlerine göre; Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'in yanı sıra İzmir, Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ülkenin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde 4 ila 6 derece düşmesi öngörülürken, yurdun diğer kesimlerinde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor.

İzmir'e yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'in kuzey kesimleri için yerel yağış uyarısında bulundu. Yapılan son meteorolojik tahminlere göre, kent genelinde hava sıcaklıklarının en yüksek 36 derece civarında seyretmesi beklenirken, kuzey ilçelerinde hava durumu değişiyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre; Aliağa, Bergama, Dikili ve Kınık ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağışların etkisini göstermesi bekleniyor. Yağış alan bölgelerde sıcaklıkların birkaç derece azalacağını ve rüzgarın yön değiştireceğini belirten yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Kent merkezinde ise gün boyu parçalı bulutlu ve sıcak bir hava hakim olacak.

İzmir ilçeleri hava durumu 9 Temmuz 2026

Aliağa: Parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı 32 derece olacak. Balçova: Parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı 32 derece olacak. Bayındır: Sıcak hava etkisini sürdürecek, termometreler 37 dereceyi gösterecek. Bayraklı: Gün boyunca sıcak hava hakim olacak, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Bergama: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığı 33 dereceye ulaşacak. Beydağ: Sıcak ve bunaltıcı bir hava beklenirken, sıcaklık 36 derece olacak. Bornova: Sıcak havanın etkili olacağı ilçede termometreler 35 dereceyi gösterecek. Buca: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Çeşme: Parçalı bulutlu gökyüzü altında hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkacak. Çiğli: Gün boyunca sıcak hava etkili olurken, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Dikili: Gök gürültülü sağanak yağışın görüleceği ilçede hava sıcaklığı 33 derece olacak. Foça: Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı ilçede sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. Gaziemir: Sıcak hava etkisini sürdürecek, termometreler 35 dereceyi gösterecek. Güzelbahçe: Parçalı bulutlu bir gün beklenirken, en yüksek sıcaklık 32 derece olacak. Karabağlar: Parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 34 dereceye kadar yükselecek. Karaburun: Parçalı bulutlu havanın görüleceği ilçede termometreler 32 dereceyi gösterecek. Karşıyaka: Sıcak havanın etkili olacağı ilçede en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Kemalpaşa: Sıcak hava etkisini sürdürürken, termometreler 35 dereceyi gösterecek. Kınık: Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığı 34 derece olacak. Kiraz: Sıcak bir günün yaşanacağı ilçede sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Konak: Parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı 34 derece olacak. Menderes: Sıcak hava etkisini sürdürecek, en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Menemen: Gün boyunca sıcak hava hakim olurken, hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşacak. Narlıdere: Parçalı bulutlu bir havanın görüleceği ilçede termometreler 32 dereceyi gösterecek. Ödemiş: Sıcak havanın etkili olacağı ilçede en yüksek sıcaklık 35 derece olacak. Seferihisar: Parçalı bulutlu bir gün beklenirken, hava sıcaklığı 34 derece olacak. Selçuk: Sıcak hava etkisini sürdürecek, termometreler 35 dereceyi gösterecek. Tire: Sıcak ve bunaltıcı bir havanın etkili olacağı ilçede sıcaklık 37 derece olacak. Sıcaklıklarda sert düşüş! İzmir ve ilçelerinde bugün yağış var mı? İçeriği Görüntüle Torbalı: Sıcak havanın etkili olacağı ilçede en yüksek sıcaklık 36 derece olacak. Urla: Parçalı bulutlu bir havanın görüleceği ilçede hava sıcaklığı 31 dereceye kadar çıkacak.