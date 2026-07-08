SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet operasyonunda her gün yeni bir detaylar ortaya çıkıyor. Batıköy Kooperatifi soruşturmasında büyük bir rant iddiasını ortaya çıkaran eski İmar Müdürü Nilay Özcan Eşin, ruhsatı konut alanına çevirmesi için İnanç Karabulut ve Gökhan Pehlivan’ın kendisine ağır baskı uyguladığını, kabul etmeyince de pasif göreve sürüldüğünü söyledi. Avukatı ise skandalın perde arkasını aralayarak, kooperatifin proje yaptığı arsanın başkan yardımcısı İnanç Karabulut’un kayınvalidesine ait olduğunu söyledi. Eşin, mahkemede avukatının iddialarını doğruladı.

Baskılara Direndim Görevden Alındım

Uzun yıllar Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan ve 2011-2021 yılları arasında İmar Müdürlüğü koltuğunda oturan Nilay Özcan Eşin, ilk yapı ruhsatını Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün olumlu görüşü doğrultusunda mevzuata uygun olarak verdiğini belirtti. Ancak daha sonra ruhsatın konut olarak değiştirilmesi için üzerinde büyük bir baskı kurulduğunu ifade eden Eşin ifadesinde, 'Beni o dönemlerde yapı ruhsatını konut olarak değiştirmem için Gökhan Pehlivan ve İnanç Karabulut baskı altına aldı. Ben bu baskılara rağmen bu usulsüzlüğü yapmayacağımı, imzalamayacağımı beyan edince benim görevden alınmamı sağladılar. Benden sonra gelen şahıs bu ruhsatı istedikleri şekilde onayladı. Beni de Temizlik İşleri Müdürlüğü gibi pasif görevlere sürdüler' beyanları dikkat çekti.

Rantın Arkasında Kayınvalide Var

Müvekkiline yönelik yapılan baskının arkasında kişisel çıkar ilişki bulunduğunu, kooperatifin proje yaptığı arsanın müvekkiline ruhsatı değiştirmesi için baskı kuran İnanç Karabulut’un kayınvalidesine ait olduğunu söyleyen Nilay Özcan Eşin’in avukatı yaptığı savunmada, 'Burada açık bir menfaat ilişki söz konusudur, Müvekkilimin dik durup bu usulsüzlüğe izin vermediği için bir ay sonra görevinden el çektirilmiştir.' dedi. Nilay Özcan Eşin de avukatının sözlerini doğruladı.

Belgeler Talan Edilmiş

Söz konusu kooperatife ilişkin usulsüzlükler nedeniyle müfettişlerin inceleme yaptığını belirten eski İmar Müdürü, belediyedeki evrakların durumuna da dikkat çekerek, müfettişler gelip inceleme yaptıklarında, belgelerin hepsinin talan edildiğini de söyledi.Avukatı, dosyadaki belgeler üzerinde oynama yapıldığını fark ettiklerini ve doğru belgeleri mahkemeye bizzat sunduklarını belirterek müvekkilinin suçsuz olduğunu vurguladı.

Banka Kredisi Dışında Mal Varlığım Yok

Hakkındaki 30.000 TL'lik rüşvet iddiasını ve rüşvetle ev aldığı iddialarını kesinlikle reddeden Eşin, banka kredisiyle alınmış bir ev ve bir araç dışında hiçbir mal varlığı olmadığını söyledi. Ailesindeki ağır sağlık sorunlarına da değinen eski müdür; babasının kanser hastası olduğunu, kayınpederinin felçli ve sürekli bakıma muhtaç durumda bulunduğunu, kendisinin de sağlık testlerinin sürdüğünü ifade etti. 14 yaşında bakıma muhtaç bir kızı olduğunu belirten Eşin, tüm bu insani durumlar göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmayı talep etmesine rağmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.