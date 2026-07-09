SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Belediyesi’nde yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında 'rüşvet almak' suçundan tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, emniyet, savcılık ve mahkeme aşamalarındaki sorgusunda hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi. Eski İmar Müdürü Nilay Özcan Eşin’in, kendisi ve Gökhan Pehlivan tarafından usulsüz ruhsat değişikliği için baskı altına alındığı yönündeki iddialarına Karabulut'un, kooperatif sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

Kooperatifi Babası Kurmuş Kayınvalidesi Finanse Etmiş

İnanç Karabulut, soruşturma konusu olan Batıköy Yapı Kooperatifi’nin, Seferihisar’ın ilk müteahhitlerinden olan babası Mustafa Karabulut tarafından bir 'tarım köyü' projesi olarak hayata geçirildiğini ifade etti. Projeye kayınvalidesinin de dahil olduğunu belirten Karabulut, o dönem kayınvalidesinin Tekirdağ’da bulunan mülklerinin kamulaştırılması ve ortaklığın giderilmesi yoluyla ciddi bir gelir elde ettiğini aktardı. Kayınvalidesinin projeye yatırım yapmak istediğini, kooperatif arsasının bir kısmının kayınvalidesinin, bir kısmının ise babasının parasıyla satın alındığını dile getirdi. Karabulut, daha sonra taşınmaz kooperatife devredilince, kayınvalidesinin parasının cüzi bir kâr ile kooperatif tarafından kendisine geri ödendiğini savundu.

İmar Müdürüne 'Hukuka Uygun Mu' Diye Sormuş

Ruhsatlandırma sürecinde aktif bir rolü ya da baskısı olmadığını ileri süren Karabulut, yapı ruhsatı alındığı dönemde farklı bir birimde çalışıyor olmasına rağmen, projenin mevzuata uygunluğunu dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Nilay Özcan Eşin'e bizzat sorduğunu ifade etti. Karabulut, eski müdürün kendisine işlerin tamamen imara uygun olduğunu söylediğini iddia etti. Sürecin devamında ilçede Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın kooperatife gizli ortak olduğu yönünde asılsız dedikodular yayıldığını belirten Karabulut, ne kendisinin ne de Gökhan Pehlivan’ın ruhsat sürecinde kimseye baskı uygulamadığını, ailesine sorduğunda da kimseyle bir ortaklıkları olmadığını öğrendiğini beyan etti.

Taşınmazları Alan Malikleri Suçladı

Projedeki usulsüzlük iddialarına da değinen Karabulut, kooperatifteki yerler teslim edildikten sonra taşınmazları devralan malikler tarafından bir takım imara aykırı eklemeler yapıldığını ileri sürdü. Yaşanan bu süreç üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldığını kaydeden Karabulut, zan altında kalmamak adına bir dönem Selçuk Belediyesi’nde görev aldığını, ardından Seferihisar Belediyesi’ne geri dönerek başkan yardımcılığı görevini kabul ettiğini belirtti. Karabulut, rüşvet almadığını söyleyerek tutuksuz yargılamayı talep etti ancak, talebi reddedilince cezaevine gönderildi.