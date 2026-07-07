Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir İzmir yerel siyaseti, peş peşe gelen adli operasyonlar, rüşvet iddiaları ve görevden almalarla çalkalanmaya devam ederken, sahil ilçelerinden gelen şikayetler artmaya başladı. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Menderes ve Dikili’deki sahil kesimlerine akın eden yazlıkçılar, bölgedeki hizmet eksikliğinden bahsetti. Son Mühür WhatsApp ihbar hattına ulaşan vatandaşlar; çöplerin toplanmadığını, sivrisinek sorununun baş edilemez boyuta ulaştığını ve altyapı yetersizliği nedeniyle bazı bölgelere hala vidanjörle hizmet verildiğini belirtti. Gündem Masası programında bu şikayetleri masaya yatıran usta gazeteci Hasan Çölmekçi, Menderes ilçesinde vatandaşların haraca bağlandığını iddia etti.

CHP içindeki çekişmelerin hizmet üretimine engel olduğunu savunan Çölmekçi, Menderes ve Dikili belediyelerindeki duruma dikkat çekerek şöyle konuştu:

''Bu kadar kavga, bu kadar beceriksizlik sürdüğü sürece hizmetsizlik de sürecektir CHP içinde. Özellikle ben her programda Dikili ve Menderes’e dikkat çekiyorum. Buradaki yolsuzluk iddiaları ve CİMER’e gelen şikayetler ayyuka çıkmış durumda. Oradaki belediye başkanlarının hizmet götüremediği gibi, vatandaşları da haraca bağladığı yönünde iddialar var. Bu iddialar yenilir yutulur işler değildir. Belediye başkanı olmaz, belediye çalışanları olur… Belediye başkanları görmüyor mu gelen bu şikayetleri?''

"Vatandaşlardan ruhsat için sürekli para istendiği iddia ediliyor..."

İlçelerde iş yapmak ya da ruhsat almak isteyen normal vatandaşların büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakıldığını öne süren deneyimli gazeteci, ''Normal bir vatandaşlardan giden, oraya sürekli para istendiğini söylüyor kendilerinden… Zor sokulduğu… İşte, ruhsatlandırmayı vesaire her şeyi zora soktuklarını ve vatandaşlardan bu nedenle para istendiği yönünde iddialar var.'' şeklinde iddialarını derinleştirdi.

"Bir tane belediye başkanı çıkıp da 'Soruşturuyoruz' demedi..."

Ortaya atılan rüşvet ve usulsüzlük iddialarına karşı yerel yönetimlerin sessiz kalmasını sert bir dille eleştiren Çölmekçi, yetkilileri göreve çağırarak sözlerini şöyle tamamladı:

Biz bunu her seferinde programımızdan soruyoruz. Bir tane belediye başkanı çıkıp da "Bu iddiaları biz soruşturuyoruz" demedi. CİMER’e gitmiş şikayet… O zaman bunları bir araştırın. Ucu kime dokunuyor bir bakın. Özellikle sahil kesimlerinde sinek problemi, altyapı eksikliği, her türlü şey var… Ama hizmetsizlik varken de bir de böyle iddialar var bu belediyelerle ilgili…