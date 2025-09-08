Bugün 9 Eylül 2025… Tam 103 yıl önce İzmir, tabiri caizse küllerinden yeniden doğdu. Düşmana karşı yenilmedi ve güzel İzmir’im düşman işgalinden kurtuldu.

15 Mayıs 1919'da Yunan birlikleri ve gemilerinin İzmir kıyılarına yanaşması halkı huzursuz etmişti. Kendi yağıyla kavrulan İzmir halkı; caddeleri, sokakları cıvıl cıvıldı, insanlar huzur içerisinde yaşıyordu. Bir anda halkı işgal korkusu sarmış, kendisini ve ailesini koruma, kollama, karnını doyurma kaygısına düşmüştü. Çünkü halk çalışamaz olmuş, fakirlik kol gezmeye başlamıştı. Umutlar ufaktan tükenmeye başlamış, halk iyice çaresizleşmişti.

Halkın bu çaresizliğine kayıtsız kalamayan koca yürekli, henüz 21 yaşında olan gazeteci Hasan Tahsin ilk kurşunu attı. Fakat baskı, zulüm, gözaltılar, tutuklamalar derken İzmir halkı 3 yıl, 3 ay, 25 gün boyunca işgal altında kaldı.

Takvimler 9 Eylül 1922’yi gösterdiğinde, sabahın erken saatlerinde İzmir'e beklenen o haber geldi. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk ordusu İzmir'e giriş yaptı.

İzmir'de yankılanan o ses şuydu:

"Türk ordusu geliyor."

Konak Meydanı’na atlı süvari birliğinin gelmesiyle karamsarlıktan kurtulan halk gözyaşlarına boğuldu, evlerin balkonları bayram yeri gibi Türk bayrakları ile süslendi. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Belkahve'den İzmir’i seyrederken;

“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrinin karşılığını almanın gururunu yaşıyordu.

İzmir'in kaderini değiştiren Hükümet Konağı’na dikilen Türk bayrağı, İzmir'in tam bağımsız, özgür bir şehir olduğunu gösterdi.

İzmir halkı bugünden sonra hızla yaralarını sarmaya başladı. İş insanları yeniden ticarete atıldı, üretim başladı, maddi gücüne ufak ufak kavuşan halkın yeniden yüzü gülmeye başladı.

Her 9 Eylül'de Haluk Işık'ın yıllar önce yazdığı o muhteşem şiiri anımsıyorum;

Sen 9 Eylül dersin iki kelime

Ben değişen yazgı anlarım

Özgürlük anlarım, bağımsızlık

Sen İzmir dersin iki hece

Ben sevinçten ağlarım

Tarihin başı mı dönmüş

Şimşek hızı geldiklerinde?

Şaşırmış mı toprak

Ayakları yere değmeyen atlar geçerken?

Önce deniz mi görmüş

Kavruk yüzlü neferleri?

Bugün 9 Eylül

Tam sırasıdır canlandırmanın hatıraları

Sen 9 Eylül dersin iki kelime

Ben onurlu bir halk anlarım

Rüzgârın çevirdiği sayfa anlarım

Sen İzmir dersin iki hece

Ben saygıyla ayağa kalkarım

Sizlerle sevdiğim bir sözü paylaşmak isterim:

Şehirler de insanlar gibidir. Yaralanır, susar, direnir ve zamanı geldiğinde küllerinden doğar.

Kurtuluş ve bayram coşkusu yüreğinizden hiç eksik olmasın...

Hoşça kalın.