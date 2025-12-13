Son Mühür- Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından gündeme gelen taciz iddiaları kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’in, Ersoy tarafından uzun süreli bir taciz sürecine maruz kaldığını açıklamasının ardından bu kez ablası Yasemin Köşker iddiaları güçlendiren ifadeler kullandı.

Abladan tanıklık açıklaması

Yasemin Köşker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan sürece birebir tanık olduğunu belirtti. Köşker, kız kardeşine gönderildiği öne sürülen mesajlar ve uygulandığı iddia edilen baskılarla ilgili olarak, “Yaşananların, Nur Köşker’e atılan mesajların ve maruz kaldığı mobbingin şahidiyim” ifadelerini kullandı.

“Mesleğinden ayrılmak zorunda bırakıldı”

Açıklamasında, kız kardeşinin mesleki kariyerine ilişkin yaşadıklarına da değinen Yasemin Köşker, Nur Köşker’in kendisine dayatıldığını öne sürdüğü gayriahlaki söylem ve davranışlara karşı durduğu için önce çalıştığı kanaldan, ardından da çok sevdiği mesleğinden ayrılmak zorunda kaldığını savundu.

“Bu tür mesajlar kabul edilemez”

Yasemin Köşker, iddialar kapsamında dikkat çeken bir detayı da paylaşarak, “Hiçbir genel yayın yönetmeni, gecenin bir yarısında yayında olan bir spikere ‘Ateş ediyorsun’ şeklinde mesaj atamaz” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, güç ve nüfuz kullanılarak baskı kurulamayacağını belirten Köşker, bazı davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Nur Köşker ne demişti?

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, evli olduğu dönemde başlayan ve uzun süre devam ettiğini ileri sürdüğü bir taciz sürecinden söz etmişti. Köşker, sistematik şekilde rahatsız edildiğini, çeşitli mesajlar aldığını ve bazı fiziki yakınlaşma girişimleriyle karşılaştığını ifade etmişti.