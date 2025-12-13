Merkez Bankası kaynaklarından ve aileye yakın isimlerden edinilen bilgilere göre, Op. Dr. Hatice Karahan’ın cenaze programı da netleşti. Fatih Karahan, taziyeleri kabul ederken, cenaze töreninin İstanbul ve Uşak’ta iki aşamalı olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

Cenaze Töreni ve Defin Programı

Merhume Hatice Karahan için ilk tören İstanbul’da düzenlenecek. Cenaze namazı, 13 Aralık Cumartesi günü İstanbul Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak. İstanbul’daki törenin ardından Karahan’ın naaşı, defin işlemleri için memleketi Uşak’a nakledilecek.

Defin işlemi ise 14 Aralık Pazar günü Uşak’ın Karahallı ilçesinde yapılacak. Karahan, burada kılınacak ikindi namazının ardından Karahallı Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Törenlere siyaset ve bürokrasi dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

Fatih Karahan Kimdir?

Annesinin vefatıyla gündeme gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 1982 yılında Eskişehir’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden dereceyle mezun oldu. Akademik kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Karahan, Pennsylvania Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Profesyonel iş hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda (Federal Reserve Bank of New York) ekonomist olarak başladı. Burada İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı. Ardından Amazon’da Başekonomist olarak çalıştı. 28 Temmuz 2023 tarihinde TCMB Başkan Yardımcılığına atanan Karahan, 3 Şubat 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görevlendirildi.

Op. Dr. Hatice Karahan Kimdir?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi olan Op. Dr. Hatice Karahan, tıp doktoru olarak uzun yıllar sağlık sektöründe hizmet verdi. Uşak kökenli bir ailenin mensubu olan Karahan, meslek hayatı boyunca birçok hastanın tedavisini üstlendi. Son dönemde yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi süreci devam ediyordu. Vefatı, tıp camiasında ve hemşehrileri arasında teessürle karşılandı.