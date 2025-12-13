Son Mühür - Yalova’nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, ifadesinde Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itildiğini öne sürdü. Ulu, beyanında "Güllü abla yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" ifadelerini kullandı.

Bu ifade doğrultusunda gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkeme tarafından “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Olayla ilgili olarak ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Sultan Nur Ulu’nun ifadesi ise soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Banu Alkan'a tepki göstermişti

Gülter’in tutuklanmasının ardından, Güllü’nün yıllar önce çocukları hakkında yaptığı açıklamaların yer aldığı video sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Görüntülerde, sanatçının Banu Alkan’a hitaben kullandığı ifadeler dikkat çekti.

''Allaha şükür...''

Videoda sanatçının, "Sen bu yaşa kadar doğuramamışsın, onun için analık duygusunu tatmadığın için böyle bir kadın olmuşsun. Allah'a bin şükür, çok şükür iki tane aslan gibi sağlıklı yavrum var" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

''Gerçekler ortaya çıkacak''