Sevdim Selkuşu, ciddi duruşu, ciddi duruşunun altındaki eğlenceli kişiliği ve hanımefendiliğiyle… Onu, yıllar yıllar önce İzmir TV’de yapmış olduğu programda tanıdım.

O meşhur "çilek yazı" ve "yalan" şarkıları ile hafızamda yer edindi.

Her gece sahneden koştura koştura programa yetişmesi taktir edilesi bir haraketti.

Ayağının tozuyla, nefes nefese stüdyoya gelip, beline mikrofonu takıp, eline telsiz mikrofonu verişimiz, rejiden koşarak, stüdyo girmesi, şarkısını söylerken soluklanması… Sanki yeni gelmemişçesine anında duruma konsantre oluşu… Şarkılarıyla dans etmeye başlaması ve bizim rejiden ona eşlik edişlerimiz…

Hey gidi günler, heyy...

Yıllar yılları kovaladı, zaman su gibi aktı gitti. Hayat mücadelesiyle benim Sevdim ile bağım koptu. Öğretmenliğinin yanı sıra o, bir anne ve başarılı bir sanatçı...

2022 yılında, ünlü arkadaşlarıyla birlikte İzmir’in ayağına hoş sohbeti, müziği ve şiiri getirmek için muhteşem bir proje oluşturdu.

Sahne-i Sevdim projesi, Karavan Sohbetleri ile İzmir’in meydanlarında konserler vermeye başladı.

Ve tabii ki, Sevdim'in hayvan sevgisi, Patili dostlara mama desteği vermek amacıyla Çeşme’de “Çeşme Pati” ve İzmir’de “Pati Festivali” etkinliklerinde gönüllü sahne aldı

Zaman zaman bazı aksaklıllar, Türkiye gündemi ve başımıza gelen, bütün Dünya'yı yasa boğan 6 Şubat 2023 depreminden sonran karavan sohbetlerine kısa mola verildi.

2025 yılında kaldığı yerden İzmir'in en gözde mekanı Kordon, Alsancak vapur iskelesinin yanında muhteşem konukları yeniden start verdi.

Geçtiğimiz hafta, 19 Eylül Cuma günü de, Sevdim'in güzel sesi, Nazan Kesal'ın şiir yorumları ile Urlalılar sanat dolu bir gece yaşadı.

Sevdim'in esprili kişiliği konuğu Nazan Kesal'ı ve karavan sohbetleri severlerin yüzünü güldürdü.

Yılların eskitemediği dosta bir torpil yapıp bu hafta Türkiye ve İzmir gündemine kısa bir mola verdik.

Haftaya yeniden Türkiye ve İzmir gündemiyle birlikte olmak dileğiyle...