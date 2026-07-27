Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Hepimiz gurur duyduk. Yeni hedef ülkemizde organize edilecek Avrupa Şampiyonası...

Böyle bir başarıyı futbolda Dünya Kupası'nda bekliyorduk. El üstünde tuttuğumuz futbolcular gruba takılırken, kızlarımız filede başarıdan başarıya koştular. Yarı finale kaldılar. Çin'de önce Çin'i devre dışı bırakıp, sonra Brezilya ile final oynadılar.

Brezilya maçına kötü başladık. İlk seti Brezilya kazandı. Ancak kızlarımız pes etmedi. Maçı 3-1 kazanmayı bildiler.

Ne kadar gurur duysak az... Bitti derken takımı ateşleyen, kazanacağız diyen oyuncularımız var. Sonradan Türk olan Melissa ve Sinead hepimizden daha Türk olmuş. İstiklal Marşımızı okurken eşlik etmeleri, erik dalı oynamaları, bizimle gülüp, bizimle ağlamaları muhteşem... Melissa adeta parkenin tozunu aldırtıyor. Turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Melissa Vargas ayakta alkış kaldılar.

Çalsın sazlar oynasın millet... Bu gurur hepimizin... Onların başarısı, çocuklarımızın bu spora ilgisini arttırıyor. Biz voleybol ülkesiyiz. Her zaman her yerde bu sporun favorisiyiz...

Oyuncular arasındaki uyum mükemmel. Birkaç oyuncu olmamasına rağmen eksikliği çok hissedilmedi. Her sporcu sorumluluğu alıp ay yıldızlı bayrağımız için yüreğini ortaya koydu.

Filenin önünde 6 oyuncu yoktu. 85 milyon orada oynuyordu adeta... Tribünde, evde, sokakta onları destekledik.

Onlar şampiyonlarımız, düştükleri an kalkmasını bildiler. Paniklemediler, maça odaklandılar. Enerjileri hep yukarıdaydı. Birbirlerine destek oldular. Hırsları ve ay yıldızın gururu ile ayakta kaldılar.

Şimdi yeni hedefleri var. Tüm sporcularımızı kutluyorum. Nice başarılara...

Haftaya görüşmek üzere...