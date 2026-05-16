Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan kapsamlı değişiklikler, yolcu haklarını koruma altına alırken taşımacılık sektörünü baştan aşağı yeniden şekillendiriyor. Tüm yurdu kapsayan bu genel kararlar, bilhassa yoğun yolcu sirkülasyonunun yaşandığı İzmir gibi metropollerdeki yurttaşlar için büyük kolaylıklar barındırıyor.

BİLET İPTALİNDE 12 SAAT KURALI VE AÇIK BİLET HAKKI

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla İzmir'den diğer illere ya da Ege'nin tatil beldelerine seyahat planı yapan yurttaşlar için en önemli yenilik bilet işlemlerinde hayata geçti. Ülke genelinde yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre şehirler arası otobüs yolculuklarında, hareket saatine 12 saat kalana kadar yapılan iptallerde bilet ücreti hiçbir kesinti yapılmadan yolcuya tam olarak iade edilecek. Seyahat planı son anda değişen yolcular, otobüsün sefer saati başlayana kadar biletlerini "açık bilet" statüsüne çevirme hakkına sahip olacak.

KORSAN VE KAÇAK TAŞIMACILIĞA REKOR CEZALAR

Sektörde haksız rekabeti önlemek ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla ülke çapında "kademeli ceza sistemi" devreye alındı. Kayıt dışı ve kuralsız taşımacılık yapanlara yönelik yaptırımlar katlandı:

Kuralları ilk kez ihlal eden firmalara yaklaşık 21 bin TL idari para cezası kesilecek.

İhlallerin devam etmesi halinde bu ceza tutarı 213 bin TL 'ye kadar yükselecek.

Aynı kuralı beşinci kez ihlal eden firmanın yetki belgesi tamamen iptal edilecek.

KURYE, KARGO VE DİJİTALLEŞME ADIMLARI

Taşımacılık ağını kapsayan düzenlemeler sadece yolcu otobüsleriyle sınırlı kalmadı, lojistik sektörü için de yeni dönemin düğmesine basıldı. Sektördeki tüm yetki belgesi sahiplerinin, işlemlerin şeffaflığı için 1 Ocak 2027 itibarıyla Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS) kullanması zorunlu hale getirildi. Kargo şirketleri, kurye taşımacılığı faaliyetlerinde doğrudan kurye kurallarına tabi olacak. İlgili personelin SRC kurye belgelerini tamamlaması için 2027 yılına kadar ek süre tanındı.

YÖNETMELİKTEKİ DİĞER ÖNEMLİ DETAYLAR

Trafik güvenliğini tehlikeye atmamak adına, muayenesi eksik olan ticari taşıtların yurt dışına çıkışına kesinlikle izin verilmeyecek.

Engelli bireyleri ve diyaliz hastalarını taşıyan araç sahipleri, bazı mesleki yeterlilik şartlarından muaf tutularak bürokratik işlemlerinde kolaylık sağlanacak.

Kendi tarım arazisinde çalışacak mevsimlik tarım işçilerini taşıyan yurttaşlara yönelik de çeşitli yasal esneklikler uygulamaya konuldu.