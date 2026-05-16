Son Mühür / Çeşme Belediyesi’nin sosyal medya platformlarında kullanılmak üzere içerik hazırlatılması işi için dikkatleri çeken bir doğrudan temin ihalesi yapıldı. Elektronik Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre; geçtiğimiz 6 Şubat’ta teklifi alınan aynı gün sözleşmesi imzalanan ve yine aynı gün başlayıp aynı gün bitirildiği beyan edilen ihale, tam 2,5 ay sonra kamuoyuna ilan edildi. Kayıtlara göre 6 Şubat’ta hemen her adımı tamamlanan ihale kamuoyuna 20 Nisan’da duyuruldu.

Hizmet jet hızıyla gerçekleşti

İhale evrakındaki zaman akışı da dikkatleri çekti. Söz konusu ilan edilen belgeye göre; aynı gün teklif alındı, aynı gün imzalar atıldı ve yine iş aynı günde tamamlandı. İhalenin kategorisi olarak “Turizm, Organizasyon, Ödüllendirme Hizmetleri’ seçilirken; sektör olarak ise “Eğlencelik film ve video bant üretim hizmetleri” denilmesi dikkati çekti. Çeşme Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden yapılan ihale, “Belediyemize ait sosyal medya platformlarında kullanılmak üzere sosyal medya içeriklerinin hazırlanması hizmet alımı işi” olarak kayıtlara geçti.

Kaç kişiden teklif alındı?

Kamu İhale Kanunu’nun 22-d maddesi uyarınca "Parasal Limit Kapsamında" doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen ihalede, piyasa fiyat araştırmasına dair detaylar ise belgede yer almadı. KDV hariç 375 bin lira bedelli iş, Sonkale İzmir Gazetecilik Basın Yayın Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. Tek bir adet hizmet kalemi olarak "Sosyal medya içeriklerinin hazırlanması hizmet bedeli" tanımıyla sözleşmeye bağlanan ihalede, rekabet ortamının sağlanıp sağlanmadığı, başka firmalardan teklif istenip istenmediği konularına ise herhangi bir açıklık getirilmedi.