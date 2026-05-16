Eskişehir merkezli öyle bir operasyon düzenlendi ki ucu İzmir’e kadar uzandı. Yasa dışı bahisin adresi bu sefer 33 ili kapsadı. Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İzmir’e uzanan operasyonda 33 il kapsamdayı. Operasyon Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın desteğiyle Eskişehir merkezli gerçekleşti.

Eskişehir, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması'na yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91’i gözaltına alındı.

24 şüpheliye cezaevi yolu!

46'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. ncelemede 44 şüphelinin yurt dışında oturduğu belirlenirken, ifade işlemleri tamamlanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 24'ü tutuklandı, 21'i adli kontrol kararıyla sebest bırakıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde; şüphelilerin suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri belirlendi. Sadece 1,2 milyar liralık işlem hacminin 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştiği ortaya çıkarıldı.