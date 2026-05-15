Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek en büyük güç hiç kuşkusuz gençlerdir. Bugün ülkelerin kalkınma yarışında öne çıkmasını sağlayan şey; teknoloji, ekonomi ya da savunma kadar, gençliğine verdiği değer ve ona açtığı alandır.

İşte tam da bu nedenle 16 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli’nde düzenlenecek olan AK Parti Gençlik Kolları Gençlik Şöleni, yalnızca bir etkinlik değil; aynı zamanda gençliğe verilen önemin güçlü bir göstergesidir.

Bu organizasyonu sıradan bir etkinlikten ayıran en önemli unsur ise taşıdığı büyük vizyon. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek gençlerin katılımıyla yaklaşık 100 bin kişinin buluşacağı şölen, yalnızca bir konser programı değil; aynı zamanda gençliğin gücünü ve birlik ruhunu ortaya koyan dev bir organizasyon niteliği taşıyor.

Programın en dikkat çekici kısımlarından biri de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programa katılacak olması. Yıllardır gençlerle kurduğu yakın iletişim ve gençliğe verdiği önemle bilinen Erdoğan’ın bu büyük buluşmada yer alması, organizasyonun anlamını daha da büyütüyor. Çünkü gençlik hareketlerinin en güçlü motivasyonlarından biri, kendisini dinleyen ve önemseyen bir liderlik anlayışıyla buluşabilmektir.

Açıklanan sanatçı kadrosuna bakıldığında organizasyonun yalnızca siyasi bir buluşma değil, aynı zamanda güçlü bir gençlik festivali havasında geçeceği görülüyor. Özellikle genç kuşağın yoğun ilgi gösterdiği Sefo’nun sahne alacak olması organizasyona ayrı bir heyecan katıyor. Rap müziğin son yıllarda gençler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, Sefo’nun sahnesi yalnızca bir konser değil; gençliğin ruhunu yansıtan bir buluşma olacak.

Programın dikkat çeken isimlerinden biri de Uğur Işılak. Yıllardır yazdığı eserlerle milli ve manevi duygulara hitap eden Işılak’ın sahnesi, organizasyona farklı bir anlam katacaktır. Gençlik şöleninde yalnızca eğlencenin değil; kültürel değerlerin, ortak hafızanın ve birlik hissinin de yer bulması önemli bir detay. Çünkü toplumları güçlü yapan şey sadece modernleşme değil; aynı zamanda kendi değerleriyle bağını koruyabilmesidir.

Farklı tarzı ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Ay Yola ile elektronik müziğin dünyaca tanınan isimlerinden Burak Yeter ise organizasyonun ritmini yükseltecek isimler arasında. Özellikle Burak Yeter’in uluslararası başarısı, gençlerin dünyaya açık vizyonunu da temsil ediyor.

Bugünün gençliği sadece yerel değil; aynı zamanda küresel kültürü de takip ediyor. Böyle isimlerin aynı etkinlikte yer alması, organizasyonun farklı müzik zevklerine hitap ettiğini gösteriyor.

Gecenin sunumunu üstlenecek olan Eser Yenenler ise samimi tavırları ve gençlerle kurduğu doğal iletişim sayesinde organizasyona sıcak bir hava katacaktır. Mizahın ve eğlencenin bulunduğu etkinlikler, gençlerin kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlar. Çünkü gençlik yalnızca dinleyen değil; katılan, gülen, paylaşan ve enerjisini ortaya koyan bir toplumsal güçtür.

Aslında burada verilmek istenen mesaj oldukça açık: Gençler artık sadece seçim dönemlerinde hatırlanan bir kitle olmak istemiyor. Kendilerini sosyal hayatın merkezinde görmek, fikirlerinin önemsendiğini hissetmek ve toplumun geleceğinde söz sahibi olmak istiyorlar.

Düzenlenen bu şölen de tam olarak bu ihtiyaca cevap veren bir organizasyon niteliği taşıyor.

Bugünün dünyasında siyasetin dili değişiyor. Artık yalnızca klasik mitingler değil; gençlerle aynı zeminde buluşabilen, onların kültürünü anlayan ve iletişim dilini yakalayabilen hareketler öne çıkıyor. Müziğin, sanatın ve sosyal etkinliklerin siyasetin dışında düşünülemeyeceği yeni bir dönem yaşanıyor. Çünkü gençler kendilerine dokunan, onları anlayan ve hayatın içinde yer alan bir yaklaşım görmek istiyor.

16 Mayıs gecesi Kocaeli’nde kurulacak sahne yalnızca sanatçıların performans sergilediği bir alan olmayacak. O meydan aynı zamanda gençliğin enerjisinin, umutlarının ve geleceğe dair beklentilerinin buluştuğu bir atmosfer oluşturacak. Belki binlerce kişi aynı anda aynı şarkıya eşlik edecek, aynı heyecanı paylaşacak. Ancak asıl önemli olan; o geceden geriye kalan birlik hissi olacak.

Bir ülkenin yarınlarını anlamak istiyorsanız, gençlerinin gözlerindeki heyecana bakmanız yeterlidir. Kocaeli’nde düzenlenecek bu gençlik şöleni de tam olarak o heyecanın sahneye yansıdığı büyük bir buluşma olmaya aday görünüyor.