SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın sosyal medya hesaplarından büyük bir şovla duyurduğu Osman Aksüner Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi lansmanı yapıldı ancak perde arkasındaki yasal boşluklar krize neden oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan henüz yapıma yönelik resmi onay ve yetki alınmamış olmasına rağmen lansmana davet edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurdele kestirildi. Kamuoyu şimdi, projenin teknik ve hukuki eksikliklerini Özgür Özel'den kimin gizlediği sorusuna yanıt arıyor. Eleştiri okları Başkan Helil Kınay ile Karabağlar Kentsel Dönüşüm Projesinin kilit ismi Umut Akbal'a çevrildi.

Onay Yok, Yetki Yok, Şov Var!

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Osman Aksüner Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi lansmanı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan henüz yapıma yönelik resmi bir onay ve yetki alınmadığı gerçeği, siyaset dünyasında ve sokakta 'Genel başkan düzeyinde halka hayal mi satılıyor?" sorusunu doğurdu.

Milletvekili Kaya: 'Dün Kılıçdaroğlu, Bugün Özgür Özel!'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, projede henüz yapılması gereken imar uygulamalarının dahi tamamlanmadığını resmi verilerle ortaya koydu. Süreci geçmişte binlerce İzmirliyi ev sahibi olma vaadiyle mağdur eden kooperatif krizlerine benzeten Kaya, 'Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu vitrine çıkartıp vatandaşı mağdur edenler, bugün Özgür Özel'i vitrine çıkartıp yeni bir algı operasyonu yapıyor. Ortada onay yok, yetki yok, meclis kararı yok. Özgür Özel'in yerel yönetim eliyle böyle bir işe alet edilmesi tam bir muammadır. Siyaset dünyası da vatandaş da bu kandırmacanın aktörlerini görmek istiyor' paylaşımını yapmıştı.

Fırat Eroğlu: "Her Şeyiyle Naylon Bir Dönüşüm"

Belediye meclisinde, projenin teknik ayağını yürüten Yapı Denetim Müdürü Umut Akbal ile Sampaş Holding arasındaki 29 milyon 700 bin TL’lik gizemli fatura trafiğini ilk kez ifşa eden AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu da, 'Ortada hukuki hiçbir zemin yok. Baştan aşağı naylon kentsel dönüşüm, naylon açılış, naylon faturalar var. Karabağlar halkının milyonları heba edilirken, kendi genel başkanlarına da hukuki karşılığı olmayan bir başarı masalı anlatıp onu da bu işe alet ettiler. Özgür Özel'i bu usulsüzlük sarmalının içine çekenler hesap vermelidir' diyerek tepkisini dile getirmişti.

Oklar Helin Kınay ile Umut Akbal'a yöneldi

Bakanlık ve meclis izni baypas edilerek genel başkan düzeyinde kurdele kesilmesi, CHP genel merkezinin İzmir'de yanıltıldığı iddialarını ayyuka çıkardı. Şimdi hem Karabağlar’da yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen hak sahibi vatandaşlar hem de İzmir siyaset dünyası tek bir soruya kilitlendi: 'Özgür Özel'i kim kandırdı? Oklar, projenin duyurusunu yapan Başkan Helin Kınay ile Kentsel Dönüşümün kilit ismi Umut Akbal'a çevrildi. Kamuoyu her iki isimden açılama yapmasını bekliyor.