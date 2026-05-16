Son Mühür / AK Parti İzmir’in yeni binasının çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partinin kentteki yeni il başkanlığı binası için çalışmaların resmen başladığını duyurdu. Yapım sürecini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Saygılı, yeni binanın sadece bir hizmet alanı değil, İzmir siyasetinin yeni buluşma noktası ve AK Parti ailesinin en büyük evi olacağını söyledi. İl Başkanı Saygılı, “İzmir’e değer katacak, sürdürülebilirliği merkeze alan ve geleceği düşünen bir eser kazandırıyoruz” dedi.

“İzmirimizin yeni AK Parti İl Başkanlığı binası için çalışmalarımıza başladık” sözleriyle açıklamalarda bulunan İl Başkanı Saygılı, “Şehrimizin siyasi hafızasına ve geleceğine yakışacak bu yapı; sadece bir hizmet binası değil, İzmir siyasetinin yeni buluşma noktası, AK Parti İzmir ailemizin ortak çatısı ve şehrimizdeki en büyük evi olacak. Yeni il binamızı; İzmir’imizin mimari dokusuna uygun, estetik hassasiyetleri gözeterek tasarlıyoruz. İl binamız; sahip olduğu yenilikçi teknolojilerle, solar çatı sistemiyle, modern dijital altyapısıyla ve çevre dostu mimari yaklaşımıyla kendi enerjisinin büyük bölümünü sürdürülebilir bir anlayışla sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Yeni binanın yapım sürecini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını söyleyen Saygılı, “İzmir’e değer katacak, sürdürülebilirliği merkeze alan ve geleceği düşünen bir eser kazandırıyoruz. Durmadan çalışmaya, İzmir için üretmeye devam ediyoruz” mesajı verdi.