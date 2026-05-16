Son Mühür / İzmir’de tasarruf tedbirleri bir kez daha sınıfta kaldı. Menderes Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘doğrudan temin ihalesi’, "bu kadarına da pes" dedirtti. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu kapsamında ilçenin tanıtımı için hazırlatılan video klip için gerçekleşen ihale süreci ortaya çıktı. 385 bin liraya çekilen video ise sosyal medyada sadece 174 beğeni aldı.

“Temsil Ağırlama kapsamında…”

Kamu İhale Kurumu (EKAP) belgelerine göre, Menderes Belediye Başkanlığı "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Kapsamında Tanıtım Film Videosu Hazırlanması" işi için 17 Nisan’da sözleşme imzaladı. Resmi belgede işin başlangıç ve bitiş tarihleri de yine 17 Nisan olarak kayıtlara geçti. Kamu İhale Kanunu’nun doğrudan temin yöntemi olarak 22-d maddesini kullanıldı. Resmi ihale kaydına iş, gerekçe olarak ‘Temsil Ağırlama kapsamında’ ibaresi de ekleyerek planlı bir organizasyonun tanıtım videosunu bu maddenin sağladığı "acil/istisnai" kapsamına dahil etmesi dikkatleri çekti.

Sadece 174 beğeni, 9 yorum

Açık ihale yaparak piyasadan çok daha uygun fiyatlar almak yerine, bir şahıs firmasına doğrudan verilen iş için belediye kasasından KDV hariç 385 bin lira ödendi. Doğrudan temin yoluyla verilen ihaleyle hazırlatılan ve "Menderes’te Pedallar Gelenekten Geleceğe Çevrilecek" başlığıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, halkta ise beklediği karşılığı bulamadı. Neredeyse 25 bin takipçisi olan Menderes Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaşılan video sadece 174 beğeni ve 9 yorum aldı. Böylece, Menderes Belediyesi’nin sosyal medyasında tek bir "beğeni" için belediye kasasından neredeyse yaklaşık 2 bin 500 TL harcanmış oldu.