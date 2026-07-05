Ankara kulisleri güncel olarak oldukça canlı. Siyasetin perde arkasında konuşulan önemli gelişmeler; Öncelikle bu hafta NATO Zirvesi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmeyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’yı gelecek hafta gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gerçekleşecek olan MYK toplantısında CHP’nin yol haritasının ele alınması öngörülüyor. Kulislerde ve kamuoyunda, yeni gerçekleşecek görevden almalar ve ihraç süreçleri hususunun gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde öncelikle 10, ardından 26 isim hakkında çeşitli tasarruflar gerçekleştirildi. Söz konusu isimlerin bazıları görevden alındı, bazıları hakkında ise ihraç süreci başlatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kulisler, gelecek günlerde gerçekleşmesi olası ihraç ve görevden alma süreçlerine çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kurumsal kimliği tanımayan, parti disiplinine aykırı hareket eden, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımadığını açıkça belirten ve partinin iç yapısına hasar verecek isimlerin ihraç edileceği yahut görevden alınacağı öne sürüldü.

Belediye başkanları hususu olarak; partide bir denetim masasının kurulduğunu ve bu denetim masasında avukatların tüm dosyaları tek tek incelemeye başladığını, incelemelerin ise devam ettiğini görüyoruz. Başkanların yolsuzluğa karışması, rüşvet verdiği iddiası bulunması ya da haklarında dava açılması, tutuklu veya tutuksuz yargılanmaları halinde partiden ihraç edilmelerinin gündemde olduğu ifade edilmektedir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüm gözlerin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına çevrildiğini görmekteyiz.

Kulislerde önemli bir diğer husus ise uzlaşma arayışlarıdır. Parti kaynaklarına göre, Muharrem İnce'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ile görüşebilen ender siyasetçilerden biri olduğu konuşulmaktadır. Muharrem İnce'nin kamuoyuna yansıyan uzlaşma mesajı da bu sürecin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Parti kulislerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında iletişim kurulmasında köprü görevi üstlendiği iddia edilmektedir. Gerçekleşen son Merkez Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Ali Öztunç ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'de 45 dakika süren bir toplantı gerçekleştirdiği kulis bilgileri arasındadır. Ayrıca bu görüşmenin parti kaynaklarınca doğrulandığı belirtilmektedir.

Diğer yandan, Sivas'ta düzenlenen anma programında yaşanan tartışmalar da bir diğer önemli husustur. Programa katılan bazı vatandaşlar, "Acımızı yaşamamıza izin verin, burası siyaset yapılacak bir yer değil." sözleriyle tepkilerini dile getirmiştir.

Ayrıca il başkanları ile ilgili yeniden bir yapılanma süreci öne çıkmaktadır. Ankara'da yönetim listesinin önemli ölçüde şekillendirildiği, İzmir'de ise Utku Gümrükçü'nün ilçe örgütleri ile görüşerek kendi yönetim kadrosunu oluşturduğu ve sürecin gelecek hafta tamamlanmasının beklendiği belirtilmektedir.

İzmir'de CHP'li bazı isimlerin katıldığı toplantıda parti içerisinde yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği öne çıkmaktadır. Kulis bilgilerine göre, mutlak butlan kararının parti içerisinde bir kaos oluşturduğu ifade edilmektedir. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın toplantıda, Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaşma arayışına sıcak bakmadığını dile getirdiği iddia edilmektedir. Cemil Tugay'ın, bu durumun devam etmesi halinde partinin oy oranının barajın altına düşebileceğini öne sürdüğü de iddialar arasında yer almaktadır.

Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer iddia ise Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu' nun son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaştığı yönündedir. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu bilinen bir danışmanla yaşanan görüş ayrılığının ardından pozisyon değişikliği yaşandığı da iddialar arasında bulunmaktadır.

Parti yönetiminin belediyelere yönelik geniş çaplı bir inceleme yürüttüğü de kulislerde konuşulan bilgiler arasındadır. İddialara göre hukukçular, belediye başkanlarına ilişkin dosyaları tek tek incelemektedir. Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve benzeri suçlamalar nedeniyle yargı süreci bulunan belediye başkanlarıyla ilgili disiplin mekanizmalarının işletilebileceği ifade edilmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının parti yönetimi içerisinde yer almaması, seçildikleri il ve ilçelerde hizmet etmeleri gerektiğini öngörmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi tarafından yönetilmesinin doğru olduğunu dile getirmektedir.

Öte yandan bugün Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu ile diploma ve yargı süreçleri öncesinde bir görüşme gerçekleştirmesi beklenmektedir.

İzmir siyasetine dönecek olursak, dikkat çeken bir başka iddia da gündemdedir. Kulislerde Bergama Belediye Başkanı'nın AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile temas halinde olduğu ve AK Parti'ye geçebileceğine yönelik iddialar dile getirilmektedir. Ancak bu iddialar resmi olarak doğrulanmış değildir.

Tüm kulis bilgilerini ele aldığımız takdirde, karşımıza çıkan tablo; Bu yürüyüşte Özel ve Kılıçdaroğlu’nun aynı yönde adım atmayacağı, Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nde kalarak hareket edeceği, Özgür Özel’in ise kuracağı yeni parti ile yol yürüyeceği tablosu netleşmiştir.