Cumhuriyet Halk Partisi’ni... Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurdu... ...Ve, o parti... Gencecik Türkiye Cumhuriyeti’nin... “En eski siyasi kuruluşu” olarak tarihe geçti... Bugün... An itibarıyla “102” yaşında... Ortalık ise... Siyaseten “toz / duman”... Seçmen heyecanlı; gerilim ise yüksek irtifa!..

Dün...

Özgür Özel'in masasına konan anketin imzası, “MetroPoll”...

Belli ölçüde “heyecan” yarattı...

Çünkü...

“Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?”

Anket sonuçlarına göre Özgür Özel'in kuracağı yeni parti...

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra “yüzde 33,8 oy oranı” ile...

Türkiye'nin “birinci partisi” görüntüsü verirken...

AK Parti’nin oy oranı ise...

Kararsızların dağıtılmasının ardından ancak “yüzde 27”de kalabilmiş...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP ise...

Bugün yapılacak bir genel seçim anketinde...

Ancak “yüzde 5” oy oranına ulaşabiliyor!

Şu acıklı tabloya bakar mısınız?

Devlet kuran...

“102 yaşındaki bir Siyasi Parti”nin (*)mevcudiyeti...

Nasıl olur da “Yüzde 5”in üstüne çıkamıyor?

Daha da önemlisi...

Yine...

Nasıl olur da...

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen...

Kılıçdaroğlu...

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra bile(!)...

“Yüzde 5” gibi bir rakam ile...

Barajın altında kalmaya devam ediyor!

Ve özetle!

Çok anlaşılan şekilde görülüyor ki...

Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi...

Bugün bir genel seçim yapılsa...

Ancak...

“Yüzde 5 oy oranına ulaşabilmekte...”

Böylece...

Özgür Özel'in kuracağı...

Adı bile henüz belli olmayan olası bir “yeni parti” ile...

Kılıçdaroğlu'nun başında olacağı “CHP” de...

İlk kez aynı ankette yarışmış oldu...

Bu şu demektir:

“Kılıçdaroğlu’nun CHP’si, an itibarıyla baraj altında”...

*

Bitiriyoruz...

Rapora göre Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP...

Bugün yapılacak bir genel seçimde...

Anket ancak “yüzde 5 oy” oranına ulaşabilmekte...

*

Bitiriyoruz...

N’olacak şimdi?

Derken...

Gazeteci Deniz Zeyrek, Kerem Kılıçdaroğlu’nun babasına yönelik...

Eleştiri içeren bir “e – posta”ya verdiği öne sürülen yanıtı kamuoyu ile paylaştı... Zeyrek, aktardığı bilgilerin teyide muhtaç olduğunu belirtmekle birlikte, Kerem Kılıçdaroğlu’na babası hakkında tepki içeren bir “e-posta” gönderildiğini öne sürdü... Zeyrek, söz konusu mesaja Kerem Kılıçdaroğlu tarafından şu yanıtın verildiğinin iddia edildiğini söyledi:

“Merhaba, tepkinizi anlıyorum... Bu durumu ben de onaylamıyorum ancak benim yapabileceğim bir şey yok maalesef... Saygılarımla...”

(*)Mevcudiyet: “Bir şeyin var olma durumu, varlık, varoluş veya bir yerde bulunma hâli...”

Nokta...

Hamiş 1: Yapılan kapsamlı genel seçim anketinde ilk kez “mutlak butlan” kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP ile Özel'in kuracağı yeni parti de ayrı ayrı yarışmış oldu...

Hamiş 2: Özgür Özel'in kuracağı olası bir yeni parti ile Kılıçdaroğlu'nun başında olacağı CHP de ilk kez aynı ankette yarışmış oldu...

Hamiş 3: İntregral Araştırma Koordinatörü, meslektaşım Ümit Yaldız, mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na seçmen nezdinde tepkimenin sürdüğü söyledi... Yaldız, “Anketlere baktığımızda butlan yönetimini sorduğunuzda (Oy vereceğim...) diyenlerin seviyesi (yüzde 5)... Bu durum gün geçtikçe artabilir, azalabilir... Bu durum butlan yönetiminin takınacağı tavra bağlı” diyor...

Sonsöz: Anket sonuçlarına göre Özgür Özel'in kuracağı yeni parti, kararsızlar dağıtıldıktan sonra “yüzde 33,8” oy oranı ile “an itibarı” ile “Türkiye'nin birinci partisi” olurken, AK Parti’nin oy oranı ise kararsızların dağıtılmasının ardından ancak “yüzde 27”de kalabildi...