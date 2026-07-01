Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptı. 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, asansör zorunluluğundan ofislerin konuta dönüştürülmesine kadar birçok yeni kuralı yürürlüğe koydu.

3 katlı binalara asansör zorunluluğu

Yeni düzenlemeyle birlikte asansör tescil kuralları sertleştirildi. Müstakil konutlar hariç, bodrum kat dahil olmak üzere kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması zorunlu oldu. Kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi doğrudan mecburiyet kuralına bağlandı.

Asansörlerin, bağımsız bölüm ya da ortak alan bulunan tüm bodrum katlara hizmet vermesi gerekecek. Sadece hiçbir yaşam alanı veya eklenti barındırmayan boş teknik bodrum katlara asansör ulaştırma zorunluluğu aranmayacak.

Eski binalar için de bir istisna geçildi. Bodrum hariç 3 katı geçmeyen mevcut müstakil konutlarda, taşıyıcı sisteme zarar vermemek ve teknik projelerini hazırlamak şartıyla sonradan asansör veya engelli platformu kurulmasına izin verildi.

Ofisler konuta dönüştürülebilecek bunun için 1 yıl süre verildi

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, atıl durumdaki ticari alanların konuta dönüştürülmesinin önü açıldı. İmar planında konut yapılmasına izin verilen alanlarda bulunan ofis veya büro amaçlı binalar, tadilatla konut yapılabilecek.

Dönüşümde temel sınır, parseldeki toplam konut oranının yüzzde 60’ı geçmemesi olarak belirlendi. Mülk sahiplerinin bu değişiklik için tadilat ruhsatı işlemlerini bugünden itibaren 1 yıl içinde tamamlaması gerekiyor.

İlk kez hukuki tanımı yapıldı

Yönetmelikte ilk kez "süs havuzu" kavramının net hukuki tanımı yapıldı. Süs havuzları; yüzme amacıyla kullanılmayan, estetik amaçlı ve yapının ana taşıyıcı sistemiyle bütünleşik olmayan bahçe yapıları olarak kaydedildi.

Bahçeye yapılacak pergola ve süs havuzlarının toplam alanı, belirli ortak kullanımlarla birlikte bahçe alanının yüzde 20’sini aşamayacak.

Bununla birlikte de umumi binalarda yer alan ve ticari amaç taşımayan çocuk oyun alanları, mescit, otopark ve ortak teras çatılar artık emsal hesabı dışında tutulacak. Ortak alan kapsamında değerlendirilecek.

İnşaata başlamayanların ruhsatı iptal edilecek

Ruhsat yenileme süreçlerine de net süre sınırları getirildi. Ruhsat alındıktan sonraki ilk 2 yıl içinde inşaatına başlanmış yapılarda; yangın, deprem, ısı-su yalıtımı ve enerji verimliliği dışındaki konularda eski mevzuat hükümleri geçerli sayılacak.

İlk 2 yıl içinde inşaatına başlanmamış yapılarda ise eski ruhsat hükümsüz kalacak. Bu yapılar, güncel imar planı ve yürürlükteki yeni mevzuat hükümlerine göre sıfırdan yeniden ruhsat almak zorunda.

Yeni kurallar kentsel dönüşüm kapsamında noter onaylı inşaat sözleşmesi yapılmış binaları, kamu ihalelerini ve bugünden önce idareye resmi başvurusu tamamlanmış projeleri etkilemeyecek.