Son Mühür / Kemalpaşa Belediyesi’nin temmuz ayı olağan meclis birleşiminde tansiyon yükseldi, açıklamalar yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Geçtiğimiz günlerde ‘kaçak yapı iddiaları ve üniversite diploması’ ile tartışmalara neden olan Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, bu kez meclis toplantısında AK Partili Meclis üyesi Muhammed Çıtak'ın, seçim döneminde Sütçüler Mahallesi'ne yönelik verilen yüzde 50 imar sözünü hatırlatması üzerine yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Başkan Türkmen'in AK Parti grubuna yönelik "Ben aday olursam burayı zor alırsınız" çıkışı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İlçe sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları, meclisteki diyaloglara adeta yorum yağdırdı.

Yorumlar peş peşe geldi!

Başkan Türkmen’in açıklamalarına tepki gösteren bir vatandaş, “Fırıldakların bol alıcıların sayısı az olsa da Kemalpaşa’ya güven olmaz. Ben çalıştığımda 2 dönem AK Parti 2 dönem CHP vardı. Be hikmetse 4 dönemde tebrik çiçeği ve hayırlı olsun ziyaretçileri aynı kişileri görüyordum. Türkmen yerel siyasetçi olduğuna inanmam ama milletvekilliğine giden yolda olduğunu görüyorum” mesajı verdi.

Bir diğer ilçe sakini Türkmen'in icraatlarını eleştirerek, "Ne hizmet yapmış ki bu kadar öz güvenli konuşuyor tek yaptığı laf yapmak bol bol vaatleri saymak" dedi.

“Söz verildi ama unutuldu” eleştirisi: Oy moy yok!

Meclis gündemine gelen imar ve altyapı vaatlerine dair mahalle bazlı tepkileri de dikkatleri çekti. Kemalpaşa’nın Ören Mahallesi'nden bir vatandaş, "Örenin yarısına doğalgaz geldi köyün yukarısına uğramadılar herkes onlara güvenip evine tesisat döşetti n’olacak şimdi" sorusunu yöneltirken, bir başka sosyal medya kullanıcısı ise genel olarak vaatlerin tutulmadığını belirterek, "Sayın başkan sıra bize de geliyor, bize verdiğiniz sözlerinizi tutmadınız, arka kapıdan kaçtınız, ama bizler kaçmıyoruz açık ve net oy moy yok" ifadelerini kullandı.

Su zamlarına tepki gösterdiler

Özellikle su faturaları ve yaşam maliyetleri üzerinden belediye yönetimine yüklenen bir Kemalpaşalı, tepkisini şu şekilde dile getirdi: "Köylüye uyguladığınız faşist su zamlarını bir düzeltin ondan sonra adaylıktan bahsedin seçtik diye eleştiri yapılmayacağını düşünürseniz yanılırsınız görevinizi güzel yapın yirmi bin emekli maaşı beş bini şu parası Açlık sınırı altında emekli maaşı hükümette görevini adil yapsın bu ülke kimsenin babasının çiftliği değil."

Bir vatandaşın ise “Çok oy toplamıştım sana. Şimdi ise günahımı vermem verdirmem hodri meydan" sözleri dikkatleri çekti.

Bazı vatandaş da destek verdi

Türkmen’in o sözlerine bazı vatandaştan da destekler geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Başarılar dilerim, yola devam” derken, bir diğer vatandaş ise “Sen aynen devam et her zaman arkandayız kim ne derse desin çalanla işimiz olmaz her zaman her yerde büyük namuslu başkan Mehmet Türkmen” yorumunu yaptı. Bir diğer vatandaş ise “Türkmen’den daha iyisini bulursanız çıkın yola” diyerek düşüncelerini paylaştı.