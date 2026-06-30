Son Mühür- Irak’ta gündeme bomba gibi düşen ve devletin en üst kademelerine kadar uzanan yeni yolsuzluk operasyonu, ülkede gündemin ilk sırasına yerleşti.

Güvenlik güçleri ve mali denetim ekiplerinin birlikte yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, devlet kaynaklarının usulsüz kullanıldığı ve bazı kamu görevlilerinin bir finansal ağ içinde yer aldığı öne sürüldü.

Altın iç çamaşırı bulundu

Operasyonun en ses getiren ismi milletvekili Hind El-Abbasi oldu. Güvenlik birimlerinin evine gerçekleştirdiği baskında ortaya çıkan tablo, yalnızca yerel basını değil, tüm dünyayı şoke etti.

Evde gerçekleştirilen aramalarda farklı gizli bölmelere saklanmış 57 milyon dolar nakit para ve 27 kilogram saf altın bulundu. Ayrıca, yapılan aramalarda altın iç çamaşırının da bulunduğu iddiası tartışmaların odağına yerleşti.

67 kişi gözaltına alındı

Sadece tek bir isimle sınırlı kalmayan bu geniş çaplı operasyonda, şu ana kadar toplam 67 şüpheli gözaltına alındı.

Listede yalnızca siyasetçiler değil, bürokrasi içinde görev yapan üst düzey isimlerin de olduğu toplam 67 şüpheli gözaltına alındı.