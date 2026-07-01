SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Belediyesi’ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyonunun ardından hem İçişleri Bakanlığı açıklaması hem adliye aşamasındaki ifade tutanakları örgüt liderliği konusunda kafaları karıştırdı. Bakanlığın idari tasarrufu ile mahkeme salonundaki şüpheli ve avukat savunmaları, 'örgüt lideri kim?' olduğu konusunda tartışmaları gündeme getirdi.

Bakanlık Başkanı Yetişkin’i İşaret Etti

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkında yaptığı açıklamada, 'Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkında, 'Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, İcbar Suretiyle İrtikap (3 kez), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' açıklaması yapıldı.

Tutanaklardan "Örgüt Lideri" Olarak Başkan Yardımcısı Çıktı

Bakanlık açıklaması okları Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’e çevirirken, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği’nin tutanakları ise aynı operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın 'örgüt lideri' olmakla suçlandığını gösterdi. Tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Pehlivan, mahkeme sorgusunda, 'Suçlamaları kabul etmiyorum, tek başıma örgüt kurmam mümkün değildir. Yaklaşık 6 aydır aramızda husumet bulunan bir gazetecinin beyanları ile hakkımda bu soruşturma yürütülmüştür. Ben kimseden rüşvet almadım' demişti.

Avukatlardan "Kısıtlama Almak İçin Yapıldı" Savunması

Sulh Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan başkan yardımcısının avukatı Nezan Akın, müvekkiline yöneltilen 'örgüt kurma ve yönetme' suçlamasının hukuki açıdan geçersiz olduğunu ileri sürdü. Avukat Akın’ın mahkeme zaptına geçen savunmasında, 'Müvekkilin dışında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen herhangi bir şüpheli bulunmamaktadır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma işi suçunda en azından 3 kişinin bir araya gelerek suç örgütü oluşturması gerekmektedir' dedi. Bakanlık açıklaması ile mahkeme beyanları, 'Örgüt lideri kim' belirsizliği tartışılan konu oldu.