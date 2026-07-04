İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önündeki kanepede uyuduğu sırada ayının saldırdığı 70 yaşındaki Osman Güntaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde meydana geldi. Osman Güntaş, evinin bahçesindeki kanepede uyuduğu sırada bölgeye inen bir ayının saldırısına uğradı. Çevredekilerin durumu fark edip ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki hastane değiştirdi ama kurtarılamadı

Ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Güntaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Güntaş, buradaki ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekipler bölgede arama çalışması başlattı

Olayın ardından jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Saldırıyı gerçekleştiren ayının tespiti ve yakalanması için bölgede geniş çaplı inceleme ve arama çalışması başlatıldı. Kırsal alana yakın yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri artırıldı.