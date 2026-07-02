Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) “mutlak butlan” kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçmesiyle başlayan çalkantılı süreç, yerel yönetimlerde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Partide yaşanan çift başlılık, kaos ve hukuki belirsizliklerden rahatsız olduğu öne sürülen bazı belediye başkanlarının yeni arayışlara yöneldiği iddia edilirken, bu kez gözler İzmir’e çevrildi.

Kısa süre önce CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, siyasi kariyerine AK Parti çatısı altında devam edeceği yönündeki kulis bilgileri gündemde geniş yankı uyandırdı.

''Erdoğan'dan randevu talebi için tüm kanalları zorluyor...''

Habertürk ekranlarında yayımlanan programda açıklamalarda bulunan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmak amacıyla İzmir’deki iktidar temsilcileriyle yoğun temas halinde olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

''Cemil bey veya farklı bir meramını dile getirmek için mi, Cumhurbaşkanına randevu talebi gönderme noktasında tüm kanalları zorluyor. İzmir’in sorunlarını konuşmak için mi? Hayır. Şimdi bu sorunları konuşacaksanız, AK Parti’nin aynı zamanda İzmir’e milletvekili Sayın Genel Sekreter AK Parti Genel Sekreteri Sayın Eyüp Kadir İnan’la ki daha önce zaten kendisiyle görüştü - krediden tutun şehre yapılan ne bileyim normalde hükümetin işi olmayan genel yönetimin çözmesi gereken konularla ilgili sayın Eyüp Kadir İnan inisiyatif aldı, bakanlarla görüştü kendisi de görüştü görüştürdü vesaire yani böyle bir şeyse eğer, zaten hani zaten şehrin AK Partili milletvekilleri ilgileniyor yani…''

‘’Duyum değil bunlar çok ciddi şeyler…’’

''Ama, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan randevu talep etmek üzere bazı kanalları çok ciddi bir şekilde bir süredir zorladığı ve bunların yakın zamanda sıklaştığına yönelik ben bugün yaptığım görüşmelerde - duyum değil bunlar çok ciddi şeyler… İsimlerini zikr edemem burada fakat, o anlamda şeyleri gördüm yani numuneleri gördüm bu sürece dair…''

‘’Yalnızlık sendromu yaşıyor’’

''İşin sonunda parti değiştirme iddialarını destekler nitelikte ama… Hiçbirimiz Cemil beyle beraber değiliz yani. onun ağzından duymadık. Belki farklı bir şey diyecek ama… Bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın CHP’den istifa etmiş ve yanında bir ilçe hariç hiçbirini istifa ettirememiş… 130 kişinin olduğu belediye meclisinden 30 kişi hariç kimseyi istifa ettirememiş beeldiye başkanı şu anda bir yalnızlık sendromu yaşıyor.''

Özel’in İzmir ziyaretine katılmadı…

''Ve bunun sonucu olarak da, öğrendiğim kadarıyla, mücbir bir sebep de yokmuş, şehir dışında olacak… Bu nedenle, Özgür Özel’in İzmir ziyaretine katılmıyor. Ben görüyorum ki şehirlerde, irili ufaklı, o şehrin eski başkanları, o şehrin ileri gelen isimleri, sayın Özel’in yürüyüşüne destek veriyorlar. onunla beraber fotoğraf veriyorlar ve diyorlar ki ‘Biz bu değişimin yanındayız, Kemal Bey seni tanımıyoruz diyorlar’.'