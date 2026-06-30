Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte tatil beldelerindeki fiyat tarifeleri yeniden Türkiye gündemine oturdu. İzmir'in dünyaca ünlü turizm destinasyonu Çeşme Alaçatı'da bulunan lüks bir eğlence mekanına giden bir grubun ödediği hesap, sosyal medyada paylaşılmasının ardından adeta infial oluşturdu. Toplamda 870 bin 150 TL tutan adisyon görseli, kısa sürede binlerce yorum alarak büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kimi kullanıcılar fiyatları astronomik bulurken, kimileri lüks segmentteki tüketim için bu rakamın normal olduğunu savundu. Gündemi sarsan adisyonda en dikkat çeken detay ise yiyeceklerin aksine, yalnızca alkollü içeceklerin tutarının 851 bin 800 TL'yi bulması oldu.

"Yüksek fiyat değil, lüks tüketim..."

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından sessizliğini bozan işletme sahibi Fırat Enuştekin, faturanın bu seviyeye ulaşmasının sebebinin mekanın fiyat politikası değil, masanın tercih ettiği ekstrem tüketim olduğunu vurguladı. Fırat Enuştekin, "Burada yüksek fiyatlardan ziyade müşterinin lüks ve gösterişli tüketimi söz konusu. Masada 49 şişe şampanya ve 2 şişe 18 yıllık viski tüketildi" diyerek hesabın 18 bin TL'lik kısmının yiyeceklerden, geri kalan devasa tutarın ise tamamen bu özel içeceklerden kaynaklandığını belirtti.

"Alaçatı dünya çapında bir destinasyon..."

Çeşme Alaçatı’nın küresel ölçekte ilgi gören, üst segment bir turizm markası olduğunu hatırlatan Enuştekin, lüks hizmet veren bu tarz müesseselerde zaman zaman bu büyüklükte harcamaların yaşanabildiğini dile getirdi. İşletme sahibi, Çeşme esnafının bölge turizmini ayakta tutmak ve misafirlerine en kaliteli hizmeti sunmak adına gece gündüz büyük bir emek verdiğini de sözlerine ekledi.