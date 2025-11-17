Başlıktaki altı kelime “ironi” değil...

Üstelik...

Bir milli futbolcumuza, Rıdvan Dilmen’e ait...

Haklı çıktı Rıdvan Usta...

Her şey topa vuranın elinde...

Ya da...

Düdüğü çalan hakemlerde...

PFDK'nın ceza verdiği 149 hakemin...

Bir hafta içinde Tahkim Kurulu'na itiraz etme hakkı bulunuyor...

Tahkim Kurulu'nun cezaları onaylaması durumunda...

İddiaya göre...

149 hakemin kariyeri sona erecek...

*

Türkiye Futbol Federasyonu’na göre...

Kısa adı “PFDK” olan Disiplin Kurulu...

Bahis oynadıkları gerekçesiyle 102 futbolcuya...

45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası kesti...

Cumhuriyet tarihinde yaşamadığımız bir sonuç gördük...

Bahis soruşturması kapsamında...

1024 (yazıyla: Bin yirmidört) futbolcu...

Tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi...

Yüz yılın olayı olarak adlandırılan “bahis” soruşturmasında...

Kurula sevk edilen Galatasaraylı futbolculardan Eren Elmalı'ya 45 gün...

Metehan Baltacı'ya ise dokuz ay hak mahrumiyeti cezası verildi...

Listedeki tek yabancı oyuncu Konyaspor’lu Alassane Ndao ise...

12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı...

*

N’olacak şimdi?

Düz mantığın düğmesine basarsak eğer!

Tek çare var!

“Kumar ve bahis bu güzel vatanda yasaklanmalı!”

Mümkün mü?

Bence biraz zor...

Neden?

Çünkü...

Türkiye oldum olası “kumar belası”ndan başı ağrıdı...

Bakın işte...

Hala başımız acayip ağrımaya devam ediyor...

*

Az biraz geçmişi hatırlayalım...

1990’da...

Türkiye’nin beş yıldızlı otellerine kumar makineleri yerleştirildi...

İki ay geçmedi, ocaklar söndü!

24 saat içinde “servetini kaybedenler” intihar etmeye kalktı...

Bizim memleket bu kumar girdabında sınıfta kaldı...

Bu iş böyle yürüyemezdi!

Kumarhaneleri yasaklayan yasa...

(Kısmen kara para aklama suçlamaları) nedeniyle...

Beklenmedik bir şekilde açıklandı ve...

Aralık 1996'da onaylandı...

*

Bugüne dönelim...

Ve, uzaktan bakalım derken...

Akla gelen soru şu:

“Yıldırım hızıyla gelen cezalar Türk Futbolu’na ilaç gibi gelir mi? Bu saatten sonra ortalık yeniden doğmuş gibi olacak mı? Suçlu cezasını çekecek mi?”

Aydınlık gazetesi yazarı Şule Perinçek’e göre tehlike büyük...

Çünkü...

“Bahis siteleri sundukları bonuslarla (kolay para) umuduyla insanları içine çeken bir bataklık... Asıl mağduriyet hayatlarını kaybeden sıradan vatandaşlarda yaşanıyor... Futbolculara verilen cezalar ise, toplumdaki büyük bahis sorununu örtmek için kullanıldığı ortada...”

*

Bitiyoruz...

Dikkat çekici bir ayrıntı ile...

Herkes merak ediyor...

“Futbolcular ceza alınca bahis dosyası kapanacak mı?”



Mesela...

Futbol kulüplerinin başkanlarının da...

Hiç mi?

Söyleyecek sözleri yok?

Mesela...

Kumar ve bahis skandalıyla ilgili neden "Bizim de söyleyeceklerimiz var...” diyerek içlerini dökmüyorlar?

Nokta...

Sonsöz: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, göre, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı... (27 Ekim 2025)