Biz ne ara bu hale geldik?

Kadına şiddet sürüyor. Kocası uzaklaştırılan, koruma altına alınan kadın gündüz vakti balkondan tırmanan kocası tarafından öldürülüyor. Arkasından birkaç damla yaş döküyoruz. Ertesi hafta benzer bir olay daha yaşanıyor. İsimler değişiyor kader aynı...

Sevdiğiniz bir oyuncu sette rol arkadaşını taciz ediyor. Olayı anlatmaya cesaret neden bir oyuncunun arkasından bizim başımıza da gelmişti diye yeni tepkiler oluşuyor. Özellikle dizi sektörüne yeni adım atmış kişilerin başına geliyor. Çünkü susarlar, bir daha rol vermezler diye korkarlar diye düşünülüyor.

Hem cinsleri yanlarında olmaları gerekirken karşılarında... "O giydiği kıyafetlerle, hareketleriyle tahrik ediyor. Biraz dikkatli davransaydı canım" Maalesef kadın kadının kurtu...

Ne zamandan beri kıyafetine karışıt olduk kadınların... Konya'da bir doktor Hipokrat yeminini unutup, genç kadına ben seni muayene etmem sen kendini teşhir ediyorsun bu kıyafetle gözüne bakamam diyor. Gözüne bakmayacaksın neden göz doktoru oldun?

Bu ülkede kadın olmak zor. Anne baskısı, "sen kız çocuğusun ağabeyine, erkek kardeşine hizmet edeceksin. Evlenınce kocana itaat edeceksin." Baba baskısı, " Bu saatte nereden geliyorsun. Okuldan çıkınca hemen eve geleceksin" Ağabey baskısı, "Bak o çocukla bir daha yanyana geldiğini görmeyeyim" Erkek kardeş baskısı "Abla önüne bak, hatta yere bakarak yürü, o adam kim sana gülümseyen?" Bir şekilde bu baskılardsn kaçmak için önüne çıkan adam zannettiğin kişi ile evlenirsin. Cicim ayları çabuk biter. Evde şiddet başlar. "Bu perde sürekli kapalı kalacak, dışarı adım atma"

Neyseki ben bu baskıları çok görmedim ama çevremde böyle mağdur olan çok kadın var.

Bir ilginç olay da Ankara Çankaya'da eski valimiz ve savunma bakanımızın adını taşıyan Nevzat Ayaz Ortaokulu sadece kız öğrencilerin okuyacağı bir şekle getirilmiş. Geriye dönüp karma okullardan uzaklaşılacak mı? Zaten iletişim özürlü toplumda bu tür okullar kadına şiddeti körükler mi?

Kadın ya da erkek yok! İnsan var. Biz de aynı şekilde doğup, büyüyoruz. Her meslekte başarılı olabiliyoruz. Belki fiziken biraz daha narin bir yapımız var ama bu erkeklerin baskısı altında yaşayacağımız anlamına gelmiyor. El ele konuşarak anlaşırız. Sevgi biterse de dostça ayrılırız. Arada çocuk varsa iletişim sürer. Yoksa sen yoluna ben yoluma...

