Son Mühür- Buca siyasetinin tarihini yazacak olanlar kuşkusuz, son 20 yılda 2 genel seçim, 2 yerel seçim, 2 referandum gören Çağdaş Kaya ismine ayrı bir parantez açmak zorunda kalacaklar.

Buca'da Levent Piriştina, Erhan Kılıç ve Görkem Duman'ın kazandığı seçim zaferlerinde emeği olan Çağdaş Kaya bugünlerde, Buca İlçe Başkanlığı görevinden MYK kararıyla kopartılmasıyla sık sık gündeme gelen bir isim.



Nadasa çekildim, bekliyorum...



''20 yıldır her platformunda emek verdiği partisinin bir gün bile yüzünü yere düşürecek bir eylemde bulunmadığını'' vurgulayan Çağdaş Kaya,

''Nadasa çekilmiş bir halde bekliyorum. Yalan yok, kırgınım. Bana görevden alınma gerekçem konusunda hiçbir açıklamada bulunmadılar. Yargısız infaz edildim'' sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.



Ensar Aytekin 5 dakika bile görüşmedi...



Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in İzmir'deki iki günlük mesaisine dikkat çeken Kaya,

''Kıymet verip benimle beş dakika görüşmeye bile gerek duymadılar. Neden görevden alındığımı bilmemek içler acısı. Seçimle gelen, seçimle gider demediler'' mesajı verdi.



Suat Bulut'a yardıma hazırım...



''Bizim parti içinde zamanında mücadele ettiğimiz insanları pamuklara sarıp kollarken, bize layık gördükleri bu muamele üzücü.

Buca İlçe Başkanlığı görevine gelen Suat Bulut için ayrı bir parantez açmak isterim. Hem tebrik ediyorum hem de ne zaman isterse, ne görev düşerse seve seve yardıma hazır olduğumu söylemek istiyorum. Ben CHP'liyim. Kendi partime küsmem. Ben değil, biz olarak bundan sonra da çalışmaya devam ederim'' diye konuştu.

