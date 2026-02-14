Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda 17 il için sarı kodlu uyarı verilirken, Salı gününden itibaren sıcaklıklarda ülke genelinde belirgin bir düşüş yaşanacağı bildirildi.

17 ile sarı kodlu uyarı

Uyarı yapılan iller Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Şırnak ve Osmaniye olarak açıklandı. Söz konusu bölgelerde kuvvetli yağış, rüzgar ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava

Son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya’nın doğusu ve Isparta çevrelerinde aralıklı yağış öngörülüyor. Akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde de yağış geçişleri bekleniyor.

Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Doğu Anadolu’nun doğusunda ise (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış beklenen iller

Bitlis, Hakkari ve Van çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Osmaniye ve Hatay’da yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Buzlanma, don ve çığ tehlikesi

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’daki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu kaydedildi.

Rüzgar yer yer fırtına şiddetinde

Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi öngörülürken, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 40 ila 80 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise Kıyı Ege’de rüzgarın 40 ila 60 kilometre/saat hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar salıdan itibaren düşecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı belirtildi. Yağışlı ve rüzgarlı sistemin ardından sıcaklık düşüşüyle birlikte kış koşullarının yeniden etkisini artırması bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış, rüzgar, buzlanma, çığ ve toz taşınımına karşı vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini bildirdi.