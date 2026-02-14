Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne ‘Çeşme ihaleleri’ damgasını vurdu. AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Çeşme Belediyesi ve belediye iştirakleri üzerinden gerçekleştirildiğini öne sürdüğü yüksek bedelli ihaleleri gündeme taşıyarak, milyonlarca liralık kamu kaynağının İstanbul merkezli firmalara aktarıldığını ileri sürdü. Atmaca, söz konusu ihalelerin sözleşme tarihleri, bedelleri, ihaleyi alan şirketler ve şirket sahiplerinin siyasi geçmişleri üzerinden dikkat çekici iddialar ortaya koyarken; kültür ve sanat etkinliklerinden hizmet alımlarına, belediye arsalarının devrine kadar uzanan süreçte “liyakat”, “şeffaflık” ve “yerel kaynakların kullanımı” konularında Çeşme Belediye yönetimine sert sorular yöneltti. Atmaca ‘Sobelendiniz!’ dedi.

“Çeşme’nin parasıyla kimler fonlanıyor”

Mecliste konuşan AK Partili Atmaca, “2025/378482 İK numaralı ihalenin sözleşme tarihi 3 Haziran 2025 yani diğer ihalelerden hemen sonra. Toplam tutar 59 milyon 955 bin lira. İşi alan firma Ertaçlar Turizm Temizlik Gıda Otomotiv İNŞ. SAN ve TİC LTD ŞTİ. Bilin bakalım şirket merkezi neresi? Tabi ki İstanbul. Sahibi kim? Engin Ertaç. 2018 yılı genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge 21. Sıra Milletvekili adayı. Partisini ben söylemiyorum, siz anladınız zaten… Üstelik bu beyefendi hakkında Google’da arama yaparsanız ciddi sıkıntılar içeren Mersin’deki ihaleyi de okuyabilirsiniz. Bir sonraki 2025/107867 İK numaralı ihalenin sözleşme tarihi 19 Mart 2025, bedeli 62 milyon 342 bin 500 lira. Firma ismi Bilir Turizm ve Danışmanlık A.Ş. Bu firmanın merkezini sorarak sizi daha fazla yormayacağım, bu da İstanbul merkezli. Şaşırdık mı? Hayır. Bu ihalenin teknik şartnamesinin 3’üncü maddesinde ‘Konuşmacı hizmet temini’ başlığı altında, Ataol Behramoğlu, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Sinan Meydan, Ender Saraç, Gani Müjde, Lale Orta, Cem Say, Mert Fırat, Ahmet Telli, Cezmi Ersöz, Yetkin Dikinciler, Rutkay Aziz, Altan Öymen, Emre Alkin, Güven İslamoğlu, Kaan Sekban, Esin Davutoğlu Şenol, Emre Kongar, Mahir Günşıray, Nebil Özgentürk, Ayşe Kulin, Judith Malika Liberman, Işık Öğütçü isimlerini var. Görüyorsunuz, Çeşmeli hemşerilerimizin parasıyla kimler fonlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir masraftan kaçınılmamış…”

İhalenin beşinci maddesinde ‘Yetişkin tiyatro oyunu hizmeti temini’ başlığı altında, Bir Delinin Hatıra Defteri ve Erdal Beşikçioğlu isminin yer aldığını söyleyen Atmaca, “Beyefendi CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkanı. “Artık sözün bittiği yerdeyiz” demeyin, devam ediyoruz... 8’inci maddesinde ‘Konser hizmeti temini 1’ başlığı altında, Melike Şahin, Simge, Gazapizm, Funda Arar, Mabel Matiz, Yalın, Hande Yener, Zeynep Bastık, Athena, Mustafa Sandal, Cem Adrian, Kenan Doğulu, Teoman, Sıla, Tan, Gökhan Türkmen, Buray, Duman, İskender Paydaş ve Orkestrası, Mor ve Ötesi veya bunların emsali sanatçılardan olacaktır. Şartı konulmuş. Yani yandaş sanatçılar da unutulmamış. Gördüğünüz gibi değerli meclis üyeleri çeşmeli hemşerilerimizin parasıyla hiçbir masraftan kaçılmamış” dedi.

“Lal Denizli, İstanbul sermayesine değil, Çeşme’ye hizmet etmeli”

“2025/491013 İK numaralı ihalenin sözleşme tarihi 7 Mayıs 2025 konusu Çözüm Merkezi İşletim Hizmeti Alım İşi. İhaleyi alan firma Avrasya İnovasyon Yönetim Sağlık ve Sosyal Hizmetler LTD ŞTİ. Evet doğru tahmin ettiniz bu da İstanbul firması” sözleriyle devam eden Atmaca, “Sahibi Ferhat Karatop, basında yer alan 14 Ağustos 2025 tarihli haberlerde İstanbul soruşturması kapsamında tutuklandığı yazıyor. Ve en son Alataş A.Ş.’ye devredilen 2,5 milyarlık arsa konusuna gelelim. Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak atanan kişi Doğuşcan Aydın Aygün. Açık kaynaklarda yaptığımız araştırmalara göre kendisi İstanbul’da ikamet ediyor ve hukuk eğitimi almış. Daha önce CHP YDK üyeliği görevinde bulunmuş. Ancak turizm ve turizm yatırımlarıyla ilgili herhangi bir deneyimini tespit edemedik. Varsa açıklanırsa biz de öğrenmiş oluruz. Bizim asıl sorumuz oylarıyla seçildiğiniz Çeşmeli hemşerilerimiz arasında bu göreve layık birisi yok muydu? İstanbul menşeli yönetim kurulu başkanı, eğer bu yatırımı yönetecek düzeyde bilgi, birikim ve liyakat sahibi ise neden belediye şirketinde sabit gelirle çalışıyor? Piyasada kendisine daha geniş alan yaratabilir. Madem bu arsaya bir tesis kurulacak, o zaman bu yatırım Çeşmeli iş insanlarıyla gerçekleştirilmelidir. Sayın Lal Denizli, İstanbul sermayesine değil oylarıyla seçildiği Çeşmeli hemşerilerimize hizmet etmelidir! “Nitelikli turistin gelmesi için nitelikli otellerin açılması gerekiyor” cümlesi Belediye Başkanı olduğu Çeşme’deki mevcut tesisler ve Çeşme’yi tercih eden turistleri kötülemektir. Bu cümle sorumlu yöneticilik anlayışından uzak olup, Çeşme turizmine vurulan yıpratıcı bir darbedir" diye konuştu.

“Şirketin başına getirdiğiniz CHP eski YDK üyesini biliyoruz”

Geçtiğimiz günlerde Çeşme Belediye Meclisi’nde yaşanan tartışmaları da hatırlatan Atmaca, şu ifadeleri kullandı: “Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisimiz’de de konu oldu. CHP cephesinden yapılan açıklamalarda dikkatimizi çeken nokta, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin rant iddialarının olduğu, AK Partili belediyelerde muhalefete söz hakkı verilmediği ve konuşmanın bağlamından koparıldığı yönünde bir savunma yapıldı. Oysa biz çok net olarak kurulan şu cümlenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. “Şirket bizim şirketimiz. Değil fikir almak size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül” pardon, siz kimsiniz? Dağdan gelip bağdakini kovan misali Çeşmeli hemşerilerimizin çocuklarının teminatı olan değerleri kimlere peşkeş çektiğinizi, söz konusu 2,5 milyarlık arsayı devrettiğiniz şirketin başına İstanbul’dan getirdiğiniz CHP eski YDK üyesini biliyoruz. İtiraf edin sobelendiniz. Hala itiraf etmiyorsanız sobelemeye devam edelim.”

“Berkay Gündoğan ismini Google da aratsınlar”

“Çeşmeli hemşerilerimizin milyonlarca liralık kaynağını İzmir dışındaki Van, Adana, Malatya, Ankara ve özellikle minnet bağınız olan İstanbul firmalarına akıttınız mı akıtmadınız mı?” sorusuyla devam eden Atmaca, “Herhalde bu konuda da belediye bizim belediyemiz size ne demeyeceksiniz. Gelin bu ihalelerden birkaç tanesine göz atalım. İlki 2025/96768 ve 2025/589494 İK numaralı pazarlık usulü iş makinası ve kamyon kiralanması işleri. Pazarlık usulü adrese teslim pasladığınız bu 2 adet işi alan firma İSMAKSAN Makina Yapı Sanayi A.Ş. bilin bakalım şirket merkezi hangi kent? Tabii ki İstanbul. Sahipleri kimler? Ercan Kalsen Beylikdüzü / İstanbul adresinde, Berkay Gündoğan ise Tunceli Merkez’de ikamet ediyor görünüyor. Bunda ne var diyebilirsiniz, sizce normal olan bizce normal değil. Bir ortak Beylikdüzü’nden bu sizin için bir anlam ifade etmiyorsa, basın mensubu arkadaşlarımdan rica ediyorum Berkay Gündoğan ismini Google da aratsınlar. CHP Tunceli İl Başkanı kim? Bu kadar tesadüf hayatın olağan akışına aykırı değil mi? Belki isim benzerliğidir bilemem ama benim tespitim bu!” diye konuştu.