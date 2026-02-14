Son Mühür- Levent Piriştina'nın Buca Belediye Başkanı olarak seçildiği gün CHP'nin Buca Belediye Meclisi'nde gelecek vaat eden bir isim göze çarpıyordu.

Tıpkı babası gibi avukatlık mesleğini seçen Deniz Yücel, Buca Meclisi'nde başladığı siyasi yolculuğunda az zamanda çok yol kat etmeyi bildi.



Devreye Aziz Kocaoğlu girince...



Aziz Kocaoğlu'nun Ali Engin'den boşalan CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğu için aday aradığında ilk tercihlerinden biri Deniz Yücel'di.

Kocaoğlu'nun desteğini arkasına alan genç, yakışıklı, karizmatik Deniz Yücel, 2018'de il başkanlığı görevine dönemin güçlü ismi Tuncay Özkan'ın desteklediği Utku Gümrükçü'yü kongrede alt ederek başladı.



Tek adaylı kongrede hüsran...



2020'de tek aday olarak girdiği İzmir il kongresinde oy kullanan 611 delegeden sadece 253'ün oyunu alması Deniz Yücel'in siyasi hayatının ilk kırılmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık koltuğuna veda ettiği tartışmaları bugün hala süren 38.Olağan Kurultayda saf değiştiren isimlerin arasında Deniz Yücel de vardı.



Değişimci grubuna geçiş...



Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in liderliğindeki değişimciler grubuna geçen Deniz Yücel'in siyasi yaşamında yeni bir dönemin de kapıları açılmış oldu.

O artık, CHP Parti Sözcüsü gibi etkin bir görevle sık sık haberlerde yer aln bir isimdi.

31 Mart 2024 seçimlerinde Yücel, ''Buca siyasetinin gerçek patronu benim!'' mesajını net bir şekilde verdi.



Görkem Duman'ın adaylığında başrolde...



İl yönetiminde birlikte çalıştığı Görkem Duman'ı Buca adayı olarak kabul ettiren, Duman'ın A Takımı'na sağ kolu olarak adlandırılan Gazi Çırak'ı yerleştiren ismin Deniz Yücel olduğu konusunda kimsenin kuşkusu yok.

İstediğini CHP'den atabilecek, istemediğini partiye dönüşüne izin vermeyecek kudrette olan Deniz Yücel için CHP'nin son kurultayı pek de iyi geçmedi.

PM'ye, listenin 60'tn 80'e çıkartılmasıyla girebilen Deniz Yücel, sürpriz olmayan bir kararla Parti Sözcülüğü görevinden alındı.

Yücel'in Buca siyasetinde ağırlığını sorgulatan ikinci adım, Gazi Çırak'ın Buca Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesi oldu.



Yücel'in siyasi yolcuğu S.O.S veriyor...



Bir zamanlar hem Buca Belediyesi'nin hem de uzun yıllar birlikte siyaset yaptıkları Çağdaş Kaya'yla Buca örgütünde söz sahibi olan Deniz Yücel için gelinen nokta işlerin onun için çok da iyi gitmediğini gösterecek izler taşıyor.

Çağdaş Kaya'nın MYK tarafından görevden alınma sürecinin dışında kalan Deniz Yücel'e bir darbe de Kaya'dan boşalan koltuğa Suat Bulut'un atanması oldu.



O da sosyal medyadan öğrendi...



Suat Bulut'un atanma sürecinin dışında kalan Deniz Yücel, atama haberini sosyal medyadan duydu.

Deniz Yücel'in kendisini atama kararından sonra aradığını belirten Suat Bulut, ''Benimle ilgili atama kararından Deniz Yücel'in haberi yoktu. Sosyal medyada ismimi gördükten sonra beni aradı, o zaman konuştuk'' açıklamasında bulundu.

