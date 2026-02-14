Son Mühür - Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa ve Türkiye’de deprem riski görece daha düşük olan bölgeleri açıkladı. Olası deprem senaryolarının sıkça gündeme geldiği bir dönemde yapılan bu değerlendirme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Uzman isme göre Avrupa’nın kuzey ve orta bölgeleri, aktif fay hatlarının daha yoğun bulunduğu güney kuşağına kıyasla daha düşük sismik hareketlilik barındırıyor. Deprem riskinin görece sınırlı olduğu ülkeler arasında ise Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka başta olmak üzere İskandinav ülkeleri ön plana çıkıyor.

Ahmet Ercan tek tek sıraladı

Ercan’ın paylaşımında Batı ve Orta Avrupa’dan İrlanda, Hollanda ve Belçika da yer alırken; Almanya ve Polonya’nın yanı sıra Baltık hattında Litvanya, Letonya ve Estonya, Doğu Avrupa’da ise Belarus ile Ukrayna görece düşük sismik hareketlilik gösteren ülkeler arasında sıralandı. Bu bölgelerin aktif levha sınırlarına daha uzak konumda bulunmaları nedeniyle deprem riski açısından daha sakin bir jeolojik yapıya sahip olduğu ifade edildi.

Türkiye'deki güvenli şehirler

Türkiye’ye yönelik değerlendirmesinde Ercan, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın etkisinin görece daha az hissedildiği Karadeniz kıyılarını düşük riskli bölgeler arasında gösterdi. Karadeniz sahil hattının yanı sıra Mardin, Batman, Siirt ve Alanya’nın da sismik tehlike açısından daha düşük seviyede olduğu ifade edildi.

Ancak uzmanların da sıkça hatırlattığı gibi “düşük risk” tanımı tamamen güvenli anlamına gelmiyor. Türkiye’nin geniş bir bölümünün aktif fay hatları üzerinde bulunduğu bilinirken, bölgeler arasındaki jeolojik farklılıklar deprem tehlikesinin seviyesini değiştiriyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan paylaşımı şu şekilde:

"Avrupa’da deprem olmayan bir ülkede yaşamak istersen, gideceğin ülkeler şunlardır: Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, İrlanda, Hollanda, Belçika, Litvanya, Letonya, Estonya, Almanya, Beyaz Rusya, Polonya, Ukrayna. Türkiye’de kalacaksanız tüm Karadeniz kıyı kuşağı, Mardin, Batman, Siirt, Alanya."