Son Mühür / İzmir’de son günlerde etkili olan yağışlar barajları resmen şaha kaldırdı. Yağışların etkisi su seviyelerine yansırken; bazı barajlardaki neredeyse yüzde 50’ye varan artış kuraklıkla mücadele eden İzmir’e adeta can suyu oldu. Geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta İzmir’in barajlarındaki toplam kullanılabilir su miktarı yaklaşık 79 milyon 756 bin metreküp seviyesindeydi. Bugünün verilerine bakıldığında ise Tahtalı, Gördes, Balçova, Ürkmez ve Kutlu Aktaş barajlarındaki toplam kullanılabilir su miktarı yaklaşık 161 milyon 429 bin metreküpe ulaştı. Söz konusu beş barajda kullanılabilir su miktarı bir yıl içinde yaklaşık 81 milyon 673 bin metreküp artması sevindirdi.

Tahtalı geçen yılı katladı!

İzmir’in en büyük içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı, 100 milyon metreküpü aşan toplam su hacmine ulaştı. Kullanılabilir su miktarı 80,5 milyon metreküp olarak ölçülürken, aktif doluluk oranı yüzde 28,06 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranının yüzde 14,51 olan Tahtalı, bu yıl neredeyse iki katı seviyesine ulaştı.

Balçova ve Ürkmez’de de işler yolunda

Kent merkezine yakınlığıyla öne çıkan Balçova Barajı ise doluluk oranındaki yükselişle dikkati çekti. Barajda toplam su hacmi 5 milyon 930 bin metreküp, kullanılabilir su miktarı 5 milyon 793 bin metreküp olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı yüzde 76’ya yükselirken, bu oran geçen yıl aynı tarihte yüzde 35,95 seviyesindeydi. Benzer şekilde Ürkmez Barajı da yağışlardan en fazla fayda sağlayan barajlar arasında yer aldı. Ürkmez’de aktif doluluk oranı yüzde 72,36’ya çıkarken, geçen yıl aynı dönemde bu oranın yüzde 27,25 olduğu belirtildi.

Gördes şaşırtmaya devam ediyor

Manisa’dan İzmir’e su temin eden Gördes Barajı’nda da su hacmi artışı yaşandı. Toplam su miktarı 75 milyon 924 bin metreküpe, kullanılabilir su miktarı ise 60 milyon 424 bin metreküpe ulaştı. Altı delik olduğu ve yüzde 10,5 seviyelerine geldikten sonra su kaçırmaya başladığı ifade edilen Gördes’te doluluk oranının yüzde 13,80’lere gelmesi de gözden kaçmadı. Geçen yıl aynı dönemde Gördes’teki doluluk oranı ise sadece yüzde 6,14’tü. Çeşme Yarımadası’nın önemli su kaynaklarından Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda ise aktif doluluk oranı yüzde 54,44’e yükselerek geçen yılki yüzde 20,66’lık seviyenin üzerine çıktı.

Önümüzdeki hafta da sürecek

Öte yandan hava tahminleri, barajlardaki bu yükselişin önümüzdeki günlerde devam edebileceğine işaret ediyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri İzmir genelinde şiddetli yağış beklendiği, bu yağışların özellikle baraj havzalarında etkili olması bekleniyor.