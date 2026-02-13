Teferruata gerek yok ama...

Hiç yaşlanmayan “Tarih Baba”...

Aydın / CHP / AK Parti arasında yaşanan...

“Topuklu Efe” olayı...

Siyaseten “şaşırtan” bir olaydır ve büyük olasılıkla...

Yıllarca hiç unutulmayacak...

*

Rahmetli Deniz Baykal’ın...

CHP’ye kazandırdığı Özlem Çerçioğlu...

“Altıok” rozetiyle...

İki dönem (22 ve 23) milletvekilliği süreci...

Dört dönemdir de...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla gönüllerde taht kurmuştu...

*

CHP’nin önceki liderlerindeni Kılıçdaroğlu...

Her belediye başkanlığı seçimi öncesi...

Daima...

“Efeler kenti” için...

Özlem Çerçioğlu’nun kolunu kaldırarak...

Kişiye özel bir “gelenek” yaratmıştı...

İtiraz yoktu; Aydınlılar mutluydu...

*

Aradan zaman geçti; bi’de baktık ki...

Çerçioğlu, istifa ettiğini duyuruyordu...

İstifa nedeni olarak...

Yaşanan anti-demokratik uygulama iddiaları ve...

Kamu ahlakından taviz vermeme “ilkeleri”ni işaret etti...

O gün şöyle dedi Başkan Çerçioğlu: “Yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık...”

Topuklu Efe’nin bu sözleri; istifanın arka planına dair ipuçlarıydı...

Nitekim...

Takvimler 14 Ağustos 2025’i gösterirken...

Partisi ile yaşadığı sorunları masaya koydu ve...

Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanları ile birlikte CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldığını ilan etti...

Yeni partisinin rozetini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı...

İlginçtir...

Rozet takma töreni...

AK Parti’nin kuruluşunun 24’üncü yıldönümüne rastlamıştı...

“Topuklu Efe Başkan”...

Kısacık konuştu; heyecanlıydı:

“Aydın'a nasıl hizmet ettiysem sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum... Yargıdan ve yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım... Alnım ak, başım dik...”

*

O günün takvim yaprağının üstünde 14 Ağustos 2025 yazıyordu...

Bugün ise, “2026’nın 13 Şubat’ı”...

“Topuklu Efe”nin...

AK Parti rozeti taktığı günün altından...

Gürül gürül sular aktı...

Hatta...

Akmaya da devam ediyor...

Yani...

Zamanla koşullar çok değişti, eski durum kalmadı!

*

...Ve, bi’de gördük ki...

Özlem Çerçioğlu ant içer gibi...

CHP’den ayrılma kararı için Altıok’un liderini işaret ediyordu:

“Özgür Özel ile birlikte artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çalışma ortamı kalmadı!”

*

Dahası var...

Başkan Çerçioğlu, diyor ki:

“Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Merkezi kapsayan 565 futbol sahası büyüklüğünde bir alan için imar planı revizyonu talep etti...

Yasa gereği, bu revizyon önce Kuşadası Belediye Meclisi'nde...

Sonrasında da...

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü...

Kuşadası Belediye Meclisi'nin kabul ettiği bu revizyon...

Kanuna aykırılıkları gerekçesiyle...

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde...

Yalnızca CHP'li Kuşadası meclis üyelerinin karşı oyuyla (kabul talebiyle) reddedildi...”

*

“Topuklu Efe Başkan” devam ediyor:

“CHP'li bir ilçe belediyesinin teklifinin, CHP'li bir büyükşehir meclisince reddedilmesi çok sık rastlanan bir durum değil... İşte tam da bu (ret kararından sonra) bir kısım medyada bana ve aileme yönelik çok ağır hakaretler başladı... Özgür Özel’e durumu anlattık... Hakaretlere maruz bırakıldığımı dile getirdim... Hiç tepki vermedi, sadece dinledi...”

*

Arkası var; Çerçioğlu devam ediyor:

“Kısa bir süre sonra Aydın ziyareti gerçekleştirdi... Merkeze gelmek yerine Kuşadası'nda miting yaparak adeta (Kuşadası'nda yapılan her şeyin arkasındayım) demeye getirdi... CHP Genel Başkanı bu süreçte yapması gerekeni yapmadı... Örneğin 2013 yılında, Büyükşehir Belediyesi olmadan önce, kapanan bir belde belediyemiz 6360 sayılı yasa gereği imara ilişkin kararlarını bize yollaması gerekmesine rağmen göndermedi... Bunun üzerine o günün Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kararda imar mevzuatına aykırılıklar da olduğunu telefonla bildirdim... Sayın Kılıçdaroğlu da (Gereğini yap, savcılığa bildir!) dedi... Biz de öyle yaptık... Sonunda, CHP’de bir çalışma ortamının kalmadığını gördük... Dört çocuğuma ve ailemin tümüne troller tarafından çirkin iftiralar atıldı... Ben bir yerel siyasetçiyim ve tüm gücümle Aydın halkına hizmet ediyorum, tüm gücümle etmeye de devam edeceğim... Kursağımdan bugüne kadar tek lokma haram geçmedi, geçemez de... Kimsenin onuruyla gururuyla oynanmasın..." (Aydın Ses Gazetesi)

*

Hatırlayın...

Özgür Özel, 15 gün önce...

Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan...

Özlem Çerçioğlu için şunları söylemişti:

“Dokunulmazlık var, hakkımda suç duyurusunda bulunuyor... Neden dava açmıyorsun? Mesela bir tazminat davası açsaydın da görseydim!”

Bu ne demek?

Kısaca...

“Atış serbest!” demek!

Eyvah... Eyvah...

*

Bitiriyoruz...

Sağlıklı bir “Politika” süreci...

“Dedim / dedin...” tartışmalarıyla...

Daha nereye kadar gider?

Ve dahi...

Olası bir “zarar” sizce hangi partinin hanesine yazılır?

Altıok’u bırakıp iktidar partisine yelken açan “Topuklu Efe”ye mi?

Yoksa...

CHP’nin “2 yıl 100 gün”dür direksiyonundaki lideri Özgür Özel’e mi?

Göreceğiz, hep beraber!

Aydın halkı sıkıntı çekmeden inşallah!



Nokta...

Hamiş 1: “Siyaset arenasında havada kriz var... 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana CHP’den 16 belediye başkanı istifa ederken bunların 14’ü AK Parti’ye katıldı... Benzer tablo TBMM’de de yaşandı... Farklı partilerden istifa eden üç milletvekilinin AK Parti’ye katılmasıyla birlikte partinin Meclis’teki sandalye sayısı 272’den 275’e çıktı... Cumhuriyet Halk Partisi’nin sandalye sayısı ise 138’e geriledi...

Hamiş 2: Tarihten bir yaprak: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iddialara göre 2022’de AK Parti’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a “Hakkımı helal etmiyorum!” demiş!..

Sonsöz: “Politikada hiçbir şey kazayla olmaz; olmuşsa, bilin ki öyle planlanmıştır... / Franklin D. Roosevelt (Mart 1933'ten Nisan 1945'e kadar başkanlık yaptı ve bu, Amerikan tarihinde en uzun başkanlık süresiydi...)