Yıldız tarihi; “16 Ocak 2026”...

Yani...

Aşağı yukarı 20 gün önceydi...

Aylar sonra ilk kez görüntülenmişti...

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli...

O’nu ziyaret etmişti ve...

Genç siyasetçi...

O görüşmenin “sıradan bir nezaket ziyaret” olmadığını söylemişti...

...Ve, Küpeli’nin ziyaret ettiği politikacı ise...

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’den başkası değildi!..

*

Biraz geçmişe yolculuk yapalım...

Cumhuriyet Tarihi'nin...

En heyecanlı...

Siyasi parti genel başkanlarından biriydi Akşener...

Tez canlıydı...

“Gözünü budaktan, sözünü dudaktan esirgemediği için...”

Kısa sürede özellikle kadın seçmenin kalbine yerleşti...

Geçmişin izlerinde bile adı hep ön plandaydı...

Gazeteci Sabahattin Önkibar, O'nun hayatını kaleme almıştı...

“Kırmızı Kedi”den yayınlanan kitabın kapağı hemen göze batıyordu:

“ASENA / Meral Akşener'in Dünü Bugünü...”

İşte o kitabın kahramanı...

Bugün...

Ne yapıyor?

Politikayı tamamen bıraktı mı?

Tartışmasız evet...

*

Siyaset'in ak saçlıları politikada en sıkıntılı süreç için...

Hep aynı sözü panikleyerek tekrarlarlar:

“Acaba yıldızım sönüyor mu?”

Oysa...

Yaşadıkları her olumsuz şey...

Yanlış kararların “hayata geçirildiği” zaman dilimidir!

Şaka değil...

Tecrübeyle sabit!

*

Şunu unutmamak gerekir...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından...

Yeniden genel başkanlığa aday olmayan...

Ardından...

Partililere veda eden...

Kurucu lider Meral Akşener dönemi çoktaaaan kapandı...

...Ve takvimler “28 Nisan 2024”ü gösterirken...

Kurultay yarışında Akşener ve yakın ekibinin desteklediği...

İzmir Milletvekili ve Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu...

Oylamada partinin ikinci genel başkanı oldu... (28 Nisan 2024)

*

“ORC Araştırma”nın beş gün önce (27–29 Ocak 2026)...

26 ilde gerçekleştirdiği son seçim anketi...

Siyasi dengelerde dikkat çekici bir tablo ortaya koydu...

“Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?”

Sorusuna cevaplar arandı...

Sonuçta...

CHP ve AK Parti arasındaki fark yarım puanın altına inerken...

Yarışın başa baş olduğu görüldü...

Peki, “İYİ Parti” hangi basamaktaydı?

...Ve, bitirirken işte o sorunun cevabı...

Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğindeki “İYİ Parti”...

CHP, AK Parti, MHP ve DEM’in ardından...

Önemli bir basamakta...

Yüzde “5.5” ile “beşinci” sırada...

Dengeler değişir mi?

Bunu kimseler bilemez!

Çünkü seçime daha çoook zaman var...

Ancak...

CHP Lideri Özgür Özel, diyor ki:

“2026’nın refah yılı olmasının tek yolu, (Seçim Yılı) olmasıdır!”

*

Bitiriyoruz...

Şunu unutmamak gerekiyor...

İnsanoğlu her yaşta yanılgıya düşebilir!

Üzülmeye, bayılıp / ayılmaya gerek yok...

Bunların tamamı “deneyim” olarak tarihe geçiyorsa...

Ne mutlu...

Yok; fıkralarda kalıyorsa...

Yandı gülüm keten helva!

Unutmamak gerekir ki...

“Vefa; siyaseti onurlu ve güvenilir kılan bir değerdir...”

Nokta...

Hamiş: Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın ölümsüz bir türküsü vardır... Acıklıdır ama mesajı güçlüdür: “Kendim ettim kendim buldum... / Gül gibi sararıp soldum... / Eyvah, eyvah eyy...”

Sonsöz: “Dün dünde kaldı cancağızım... Bugün artık yeni şeyler söylemek lazım! / Hz. Mevlana...”