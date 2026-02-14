Son Mühür - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Hava Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı yayımladı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 15.02.2026 tarihinde kent genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli şekilde eseceği bildirildi.

Saatte 90 kilometreye ulaşabilir

Açıklamada, rüzgar hızının 50 ila 75 kilometre/saat arasında fırtına şiddetinde, yer yer ise hamleli olarak 75 ila 90 kilometre/saat seviyelerine çıkabileceği belirtildi. Yetkililer, özellikle kıyı kesimler ile yüksek ve açık alanlarda rüzgarın etkisini daha fazla hissettirebileceğine dikkat çekti.

Olası risklere karşı tedbir çağrısı

Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi, soba ve doğal gaz kullanımına bağlı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği kaydedildi. Vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve resmi kurumların yapacağı bilgilendirmeleri takip etmeleri istendi.