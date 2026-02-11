Çok garip!

Hatta...

Bi’o kadar da büyük acı...

Çoğu içimizden birileri!

Aynı mahalleden...

Belki de bildiğimiz bir adresten!..

Sahi...

İşsizler...

Dertlerini kimlere anlatmaya çalışıyor aylardır?

*

Kısa adı “İŞKUR” olan “Türkiye İş Kurumu”na göre...

İki rakam ile “büyük sıkıntı”yı masaya koyalım!

İş arayanların sayısı...

Geçen yılın (2025) aynı dönemine göre...

99 bin 831 kişi artarak... (Ortalama 100 bin vatandaş...)

“2 milyon 427 bin 507”ye yükseldi...

...Ve, yine “İŞKUR”a kulak verirseniz...

Son üç ayda artan...

Kayıtlı işsiz sayısı “184 bin” olarak belirlendi...

Gidişat...

Hayırlı değil hatta çok acıklı!

O, “184 bin işsiz”...

Sadece kendilerinin ve ailelerinin değil...

Türkiye’nin kalbini de acıtıyor...

Çünkü...

Umutlar...

Sıfıra doğru inişe geçer...

Huzursuzluk ve kavgalar başlar...

Mutluluklar rüyalarda bile yok olur!..

Sevgilerin kırıntısı kalmaz...

Aşklar başlamadan biter...

Çocuklar sütün tadını bile unutur...

Tek çare...

Büyükannelere, büyük babalara “sığınmak” olur!

En acıklısı...

Aşklar başlamadan sona erir...

O zaman...

“Yok mu şu işsizliğin çaresi için bir formül?

*

Kıskaçtayız sanki!

Ama...

Daha acıklısı da var!

İşsiz sayısı günden güne artıyor...

Beterin beteri ise şu:

Türkiye’yi en çok ürküten ise...

“Üniversite mezunu işsiz” sayısındaki yükseliş...

Üstelik bir yıl içinde...

İşsizlerin sadece yüzde 19”u ödenekten yararlanabildi...

Sürekli olmasından endişe ettiğimiz sıkıntı şu:

“Türkiye İş Kurumu”nun raporuna göre...

2026 Ocak’ta kayıtlı iş arayan sayısı...

Yıllık bazda “yüzde 4.29”...

Asıl şoke eden rakam şu:

İş arayanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre...

Neredeyse 100 bin kişi artarak “2 milyon 500 bin”e yükseldi...

*

Bitmedi; acıklı bir durum daha var...

“İŞKUR”a göz atmanız yeter...

Çünkü...

En acısı üniversite mezunlarının “işsiz” kalışı!

Ekmek kapısı...

En çok onların yüzüne kapanıyor!

*

Şu detay da çok önemli...

Kayıtlı iş arayanların %20’si “15-24 yaş grubu”ndan...

Biz nasıl bu hale düştük?

*

Bu yazıda şaşırtan bir basamak daha göreceksiniz...

Dikkat!

Beterin de beteri var karşımızda...

An itibarıyla...

Lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere...

“293 bin 951 üniversite mezunu iş arıyor...”

Bir acıklı ayrıntı daha...

Üç ay önce...

İşsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı “513 bin 724”te çakıldı...

*



İŞKUR'un 2026 yılı Ocak ayı bültenine göre ise...

Kuruma kayıtlı “işsiz sayısı 2 milyon 427 bin 507” kişiye ulaştı...

Eyvah... Eyvah...

*

Sıkıntılar bitmiyor...

Neden?

Dertlerin ardı arkası kesilmiyor da ondan...

Kısa adı “TUİK” olan...

“Türkiye İstatistik Kurumu”na göre...

Bu güzel memlekete...

Nüfusun kendini yenileyebilme kabiliyeti de hızla kayboluyor!

Çünkü...

Doğum sayısı ise...

Geçen yıla göre “yüzde 8.3” azalarak “503 bin 765” oldu...

Önemli ayrıntı!

Bu rakam kendini yeni yeni göstermiyor!

Çünkü...

Türkiye'de “doğurganlık hızı” 11 yıldır aralıksız düşüyor...

Ölüm sayısı ise aynı dönemde...

“Yüzde 0,7” artarak, “294 bin 824” olarak gerçekleşti...

*

Bitiriyoruz...

Sıkıntı büyük...

Genç evliler “bebek yapmak” istemiyor...

Neden?

Çünkü...

Eskilerin dediği gibi...

Ve de halen yaşadığımız gibi...

Amansız ve kalıcı bir “hayat pahalılığı”...

Huzur bırakmadı!

Yanlış mı?

Nokta...

Hamiş: “Hayat pahalılığı havada bir laf, mücerret (soyut) tabirdir... Fiyatların yükselmesi de mücerret şeylerdir... Gerçek olan şey, vatandaşın satın alma kabiliyetindeki artma ve eksilmeden ibarettir... Günde 30 lira kazanan için 170 kuruşluk şeker pahalı değildir... 30 kuruşluk ekmek sudan ucuzdur... Fakat günde iki lira kazanan için her şey ateş pahası pahalıdır... Hele işsiz bir vatandaş için bugünkü hayat cehennemden beterdir... / Tanıl Bora – 4 Mayıs 2022...)

Sonsöz: Türkiye’de pahalılığın asıl nedeni maliyet değildir; maliyet sadece ufak bir kısmı... Asıl mesele arzın çok düşük olmasıdır... Türkiye'de çok az kişi çalışıyor çok fazla kişi tüketmek istiyor... 30 yaş altı alayı öğrenci 40 yaş üstü alayı emekli... / Anonim...