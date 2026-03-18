Zor bir dönemden geçiyoruz. 20.Yüzyıla iki dünya savaşı sığdıran insanoğlu, 21.Yüzyılı da boş geçmeyeceğini gösterdi.

Tek gereken, ilk taşı yuvarlayacak ruh hastası bir siyasetçiydi. Netanyahu diye bir tipleme, ''Ben varım'' diye ortaya çıktı.

Tek gereken Usufel idiot (Kullanışlı aptal) bir örgüt ve narsist bir siyasetçiydi.

Önce Hamas, ardından hamburger yemekten ve cola içmekten beyin fonksiyonlarını emanete bırakmış ABD seçmeni tarafında dünyayı yönet diye seçilen Trump, üstlerine düşeni yapmak için harekete geçti.

Ucundan yavaş yavaş açıklanan Epstein dosyalarından anlaşıldığı gibi, Trump denen figür, ipleri Netanyahu'nun elinde olan zavallı bir detaydan başka bir şey değil.

Asıl tuhaf olan, sistemin, ruh hastası bir narsistle, boşluğa selam veren bir bunak arasında tercih yapmaya zorlamasıydı.

Sanki birileri, 8 milyar insan bu dünyaya çok fazla, bir kaç milyarını tüketelim de ortalık bir ferahlasın moduna girmiş gibi...

Önce Putin liderliğindeki Rusya, ardından lidersizlikten başı kesik tavuğa dönen Avrupa duvara tosladı.

Bu kadar manyak arasında aklı başında tek lider gibi görünen Şi Jinping yönetiminde Çin, adım adım dünya liderliğine doğru gidiyor...

Tüm alt yapısı yok olma tehlikesi yaşamasına rağmen İran bu hengameden güçlenerek çıkabilir.

Hürmüz Boğazı'nın gerçek patronu olduğu gösteren bir İran'ın burnunun dibindeki Körfez devletçiklerini kabus gibi bir gelecek bekliyor.

Türkiye bu kaostan nasıl çıkar?

Kim ne derse desin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar çetrefil bir ortamda direksiyonda olması önemli. Ekonomide tek ayak üstünde yakalanmış olmamız bir handikap olsa da, bu süreçte tecrübe asıl yol gösterici olabilir.

Ancak sonuçta son söz sahibi sandık...

Seçime giderken kesenin ağzı açılır, başta emekliler olmak üzere seçmen ikna edilir iddiası her geçen gün zemin kaybediyor.

Petrolün bırakın artması bu seviyelerde kalması bile, rantiye kesimi hariç herkesin canını yakar...

Erdoğan'ın tek şansı, CHP'nin Ekrem İmamoğlu açmazına hapsedilmesi olacaktır...

Yanisi; 2026 zor geçecek... 2027, 2026'yı da aratacak gibi geliyor...