Evet yanlış okumadınız. Siyasetin DNA'sı değişti... Değişim diyerek geldiler, gerçekten değiştirdiler... Asırlık partinin geleneklerini, DNA'sını baştan sona değiştirdiler. Yukarıdan gelen baskıyla kongrelerin bu kadar dizayn edildiğini ilk kez görüyorum.

Aslında basit bir gerçeği bize hatırlattıkları için bir anlamda teşekkür de etmemiz gerekebilir, o da ayrı... Kongrelerin, farklı grupların çarpıştığı alan olduğu, olabildiği, en azından olur gibi yaptığı tek partiydi CHP...

Bu kongre döneminde bunun böyle olmadığını hep birlikte görme fırsatımız oldu.

En azında artık rol yapmayı bıraktıkları, siyasetin gerçek yüzünü gösterdikleri için alkışı hak ediyorlar. Günümüzde siyasetin tek bir amacı vardır...

Basit ama gerçekçi bir amaç...

Rantı paylaşmak...

CHP'nin son İzmir kongresinde sesini yükseltip itiraz edenlerin, ideolojik bir kavga gibi bir niyetleri yok.

Daha önce de yoktu...

Blok listenin bir parçası olmuşlarsa blok listenin, dışarda kalmışlarsa çarşaf listenin kavgasını verirler...

Tek dertleri, o ranttan biz de pay istiyoruz demekti.

Kongreler, o partinin yarattığı ya da yaratabileceği rantın, kimler arasında bölüştürüleceğinin belli olduğu adreslerdir. O kadar...

Gereğinden fazla anlam yüklemenin, olduğundan daha önemli görmenin gereği yok...

Günümüzde siyaset yerelden değil, merkezden yapılıyor. Merkez, belediye başkanlarını seçer, belediye başkanları örgütü dizayn eder, örgüt, kendisine verilen rantı paylaşır, bu orta oyununa da siyaset deyip geçilir...